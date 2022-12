Festival di Sanremo, Amadeus "squalifica" Giorgia per colpa di Fiorello: l'annuncio che spiazza tutti

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Giorgia squalificata da Sanremo 2023. Ma è tutto uno scherzo. Nella puntata di ‘Viva Rai2’ andata in onda giovedì 22 dicembre il conduttore, Rosario Fiorello, ha finto di sfidare il regolamento del Festival. Lo showman ha fatto ascoltare l’inizio di un file audio inviatogli su WhatsApp dalla nota cantante romana, fingendo che fosse quello che in gara. Così facendo hanno scatenato la ‘reazione’ di Amadeus, che ha parlato di “squalifica”.

L’audio di Giorgia

Fiorello, durante la puntata di ‘Viva Radio 2’, ha svelato di avere in anteprima la canzone che Giorgia, sua grande amica, porterà in gara al Festival di Sanremo 2023.

“Questo è il brano di Sanremo, ne facciamo sentire solo qualche secondo”, ha detto il conduttore accanto a un Fabrizio Biggio (la sua spalla) preoccupatissimo.

Fonte foto: ANSA Giorgia e Amadeus durante la serata finale di Sanremo Giovani presso il teatro del casinò di Sanremo, 16 dicembre 2022

La telefonata di Amadeus e la reazione di Fiorello

Fiorello ha mandato in onda 5-6 secondi del brano, per poi stoppare l’audio: giusto in tempo perché sullo stesso telefono arrivasse la chiamata del direttore artistico e conduttore del Festival, Amadeus.

“Fiorello, non si può spoilerare ‘Sanremo’. Adesso Giorgia è squalificata. Te la prendi tu la responsabilità”, ha detto Amadeus con tono piuttosto contrariato.

Subito dopo, Fiorello si è finto preoccupato mentre dava conto della pioggia di messaggi allarmati che il siparietto aveva provocato sul suo telefonino, dalla moglie Susanna all’ad Rai Carlo Fuortes. Lo scherzo è durato qualche minuto.

Poi lo stesso Fiorello ha svelato che il brano ascoltato era un altro brano inedito del nuovo progetto discografico di Giorgia, ma non quello che porterà a Sanremo.

E anche Amadeus ha richiamato in diretta per ridere dell’accaduto, facendo capire di essere d’accordo coi due.

Il precedente Fedez

Lo scherzo di Fiorello prende spunto da quanto accaduto a Fedez e Francesca Michielin nel gennaio 2021.

A pochi giorni dal Festival, infatti, il rapper aveva pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui si sentiva un pezzo della canzone ‘Chiamami per nome‘, che sarebbe stata presentata a Sanremo di lì a poco.

La Rai e la direzione artistica del Festival si erano quindi attivate per effettuare le dovute verifiche, dato che il ferreo regolamento di Sanremo prevede che i brani presentati in gara debbano essere inediti, quindi non possono essere riprodotti pubblicamente prima della prima esibizione sul palco dell’Ariston.

Alla fine, Fedez e Francesca Michielin hanno comunque partecipato alla gara, arrivando secondi, dietro ai Maneskin.