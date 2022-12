Sanremo 2023, i titoli delle canzoni dei 22 big in gara: mistero sul brano di Madame, i nomi dei 6 giovani

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Cresce l’attesa per l’avvio dell’edizione numero 73 di Sanremo che si terrà, come di consueto, al Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023. Dopo aver svelato i nomi dei 22 big in gara, la sera del 16 dicembre era cerchiata in rosso sul calendario per conoscere i titoli dei cantanti in gara e, soprattutto, i nomi dei 6 “junior” che si aggiungono al cast da Sanremo Giovani.

Presentato da Amadeus, affiancato da Gianni Morandi, il format dedicato ai giovani talenti della musica italiana ha visto trionfare gIANMARIA nella serata che in apertura è stata dedicata al compianto Sinisa Mihajlovic.

Sanremo 2023, i titoli delle canzoni in gara

Nel corso della serata dedicata alla finalissima dei Giovani, Amadeus e Morandi hanno svelato i titoli delle canzoni dei 22 big in gara. Tra nomi attesissimi e graditi ritorni sul palco dell’Ariston, la lista dei brani è stata accolta dagli applausi dei presenti in attesa dei primi “spoiler” dei testi che arriveranno già dalle prossime settimane.

Questi i titoli delle canzoni in gara nella categoria big:

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima);

Articolo 31 – Un bel viaggio;

Ariete – Mare di guai;

Colapesce e Dimartino – Splash;

Coma_Cose – L’addio;

Elodie – Due;

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato;

Giorgia – Parole dette male;

I Cugini di Campagna – Lettera 22;

Lazza – Cenere;

LDA – Se poi domani;

Leo Gassmann – Terzo cuore;

Levante – Vivo;

Madame – Il bene nel male;

Mara Sattei – Duemilaminuti;

Marco Mengoni – Due vite;

Modà – Lasciami;

Mr. Rain – Supereroi;

Paola & Chiara – Furore;

Rosa Chemical – Made in Italy;

Tananai – Tango;

Ultimo – Alba.

Il giallo sul titolo di Madame

Dopo la presentazione dei titoli si è però aperta una prima polemica per Sanremo 2023, con il mistero che avvolge il brando di Madame. Secondo i rumors, infatti, il titolo della canzone della cantante 20enne vicentina non doveva essere “Il bene nel male”, ma “Puttana”.

Il titolo, informano fonti vicine, sarebbe stato cambiato all’ultimo, ma non si bene il motivo. C’è chi ipotizza che possa essere stata una decisione della cantante, altri che siano stati Amadeus e la direzione artistica del Festival a spingere l’artista al cambio per evitare polemica. Da una parte e dall’altra non sono ancora arrivate precisazioni, ma la prima polemica è già servita sul piatto della kermesse canora.

Sanremo Giovani, vincitore e i 6 che passano all’Ariston

L’attenzione della serata è stata rivolta come ovvio a Sanremo Giovani, la competizione che portava in finale 12 artisti. Di questi, in una seconda fase, ben 6 hanno guadagnato il palco dell’Ariston con i big dal 7 all’11 febbraio 2023.

A vincere è stato gIANMARIA col brano “La città che odi”, guadagnando Sanremo dalla porta principale. Insieme all’ex concorrente di X Factor accedono poi alla cinque giorni del Festival Colla Zio, Olly, Sethe, Shari e Will. Di seguito i titoli dei brani:

Colla Zio – Non mi va;

gIANMARIA – Mostro;

Olly – Polvere;

Sethu – Cause perse;

Shari – Egoista;

Will – Stupido.