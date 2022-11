Memo Remigi fa causa alla Rai dopo le accuse di molestie a Jessica Morlacchi: "Moralmente distrutto"

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni: Memo Remigi fa causa alla Rai. A renderlo noto è stato lui stesso attraverso un comunicato. Il cantante di Erba è finito nella bufera dopo essere stato accusato di molestie ai danni della collega Jessica Morlacchi nello studio di ‘Oggi è un altro giorno’, la trasmissione condotta su Rai 1 da Serena Bortone. In seguito allo scoppio delle polemiche Remigi è stato definitivamente escluso dal cast del programma, di cui era parte fissa.

Remigi dopo il licenziamento: “Moralmente distrutto”

Come hanno mostrato chiaramente le immagini in diretta televisiva, il cantante ha fatto scivolare la mano sul fondoschiena della leader del gruppo Gazosa.

Un atteggiamento che gli è costato caro. Ma a detta di Remigi il licenziamento in tronco nei suoi confronti è stato “sproporzionato”.

Fonte foto: ANSA Il frame mostra Memo Remigi mentre fa scivolare le mani sul fondoschiena di Jessica Morlacchi

“Moralmente distrutto”, così si è definito nella nota, spiegando la sua netta posizione in merito: “Alla mia età non è facile superare il grave stato d’animo in cui la azienda Rai, alla quale ho legato tutta la mia vita artistica, mi ha ridotto”.

La causa alla Rai

Secondo quanto affermato da Memo Remigi il provvedimento è “ingiusto per la sproporzionata gravità della condanna“, ed è arrivato senza neppure aver sentito le sue ragioni. Il cantante di Erba ha evidenziato come stesse dando alla trasmissione “la collaborazione più convinta ed entusiastica”.

In risposta alla drastica scelta dei vertici Rai, ha così contattato il suo avvocato con il fine di “esaminare sotto il profilo legale la via più idonea per la tutela della mia dignità di uomo e di artista“.

“Ora ho bisogno di riposo, di silenzio e di cure – ha concluso – sperando di riprendere le mie forze e la mia tranquillità”.

Le parole di Jessica Morlacchi

Ad alimentare le polemiche nei confronti di Remigi sono state anche le sue scuse, arrivate solo in un secondo momento. L’84enne ha definito l’accaduto parte di un “rapporto di amicizia e goliardia” con Jessica Morlacchi. Ma la cantante ha poi espresso sui social tutta la sua disapprovazione.

“Ora chiede scusa, solo ora – ha scritto qualche giorno fa in un post su Instagram – Sono contenta che lo faccia, ma mentre si scusa insinua che quel gesto fosse solo goliardia motivata dalla condiscendenza. È inaccettabile“.

Poi ha specificato: “Mi auguro che adesso finalmente capisca che si tratta di un comportamento invadente e offensivo. Anche a 84 anni si può imparare dagli errori della vita”.