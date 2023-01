Vaccini falsi a Madame e Giorgi, parla la dottoressa indagata: "Ho fatto finta e ho gettato dosi nel wc"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Camila Giorgi e Francesca Calearo, in arte Madame, sono solo due dei tanti nomi che avrebbero ricevuto dosi fittizie di vaccini anti-Covid per aggirare il sistema del Green pass per poter accedere, senza problema, a eventi e manifestazioni in cui la vaccinazione era obbligatoria. È quanto emerge dalla confessione di Daniela Grillone, dottoressa 57enne finita sotto inchiesta nell’indagini che vede coinvolte la sportiva e la cantante per false vaccinazioni Covid. La donna, nel corso della lunga confessione resa al pm, ha spiegato cos’è successo negli scorsi mesi.

La confessione della dottoressa sotto inchiesta

Grillone, finita sotto inchiesta per le presunte vaccinazioni false nel Vicentino, ha deciso di aprirsi col pm raccontando tutto quello che è successo nella stanza del suo studio medico. La dottoressa, arrestata lo scorso febbraio con l’accusa di aver finito di vaccinare centinaia di sanitari, imprenditori e uomini delle forze dell’ordine, avrebbe avuto tra i “no vax eccellenti” anche due vip: Camila Giorgi e Madame.

Nel corso degli interrogatori di questi mesi, raccontando cosa l’ha spinta a fingere le vaccinazioni, Grillone ha sottolineato di essere stata convinta da un medico-chirurgo dei possibili effetti collaterali del farmaco, da lì la decisione di iniziare con le vaccinazioni fasulle.

“Coloro che venivano vaccinati falsamente, a loro volta chiedevano di fissare appuntamenti per parenti e amici, e così il numero dei soggetti cresceva” ha raccontato la donna, che ha sottolineato che il farmaco veniva poi “da me gettato nel water”.

Madame e la vaccinazione

Con la bufera che ha coinvolto la tennista Camila Giorgi e la cantante Madame, Grillone è stata interrogata per cercare di comprendere se le due ragazze fossero o meno nella lista dei finti vaccini Covid somministrati negli ultimi mesi.

Rispondendo alle domande del pm, la dottoressa avrebbe fatto finta di non conoscere Madame. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il nome “Francesca Calearo non mi dice nulla, non è una mia paziente” avrebbe detto la dottoressa, che poi davanti alle carte in mano ai giudici ha spiegato che probabilmente è una delle pazienti inviatele dal marito di un’orafa di Grumolo delle Abbadesse.

Famiglia Giorgi nella bufera

Su Camila Giorgi e la sua famiglia, invece, Grillone non usa mezzi termini: “Posso confermare con assoluta certezza che nessuno dei vaccini nei confronti della famiglia Giorgi è stato effettivamente somministrato“.

Camila, ha raccontato la dottoressa, è in cura con lei da anni e in occasione della campagna vaccinale era stata la stessa giovane a chiedere “la possibilità di ottenere delle false attestazioni di tutti i vaccini obbligatori, nonché del vaccino Covid”.

L’attacco alla dottoressa pentita

In mano agli inquirenti ci sono anche le carte che riportano le intercettazioni delle segretarie della dottoressa mentre discutono. Grillone, secondo le collaboratrici “vive in un altro mondo, non gliene frega della salute di nessuno”.

C’è chi l’attacca dicendo che “si crede Dio onnipotente”, altri invece l’accusano di aver intascato dei soldi. Sui pagamenti per finte vaccinazioni Grillone ha però sottolineato: “Mai chiesto soldi, ma spesso i pazienti mi hanno portato dei regali”.