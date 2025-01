Donna accoltellata a Milano in via Palmanova, marito arrestato per tentato omicidio: la donna è gravissima

Una donna cinese di 57 anni è stata accoltellata a Milano in via Palmanova. Ad aggredirla sarebbe stato il marito, al culmine di una lite. L’uomo, un connazionale di 62 anni, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. La moglie è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele.

Donna accoltellata dal marito, tentato omicidio in via Palmanova a Milano

Secondo quanto riferito da Adnkronos, lunedì 27 gennaio un uomo avrebbe accoltellato la moglie a Milano, nella casa di via Palmanova.

L’aggressione sarebbe avvenuta poco prima delle ore 10, al culmine di una lite.

Arrestato il marito

Marito e moglie sono cinesi, lui avrebbe 62 anni, lei 57.

L’uomo sarebbe stato arrestato dalla polizia, intervenuta sul posto dopo l’allarme, con l’accusa – per adesso – di tentato omicidio.

Il 62enne sarebbe stato portato in carcere a San Vittore.

La Scientifica si è occupata dei rilievi nell’appartamento per stabilire con certezza la dinamica di quanto accaduto.

La donna è ricoverata in gravi condizioni

Adnkronos aggiunge che la 57enne cinese sarebbe ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stata trasportata dal 118.

Notizia in aggiornamento…