Jannik Sinner invitato da Sergio Mattarella al Quirinale, perché il tennista potrebbe non presentarsi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo essersi riconfermato campione agli Australian Open, il tennista Jannik Sinner è stato invitato al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per un incontro già previsto per festeggiare i successi del tennis italiano nel 2024. La partecipazione del numero 1 al mondo è però ancora in dubbio, come spiegato dallo stesso Sinner.

L’invito al Quirinale di Sergio Mattarella

Come confermato da un comunicato stampa pubblicato dal CONI, nella giornata di mercoledì 29 gennaio 2025 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà in udienza la Federtennis, incontrando il presidente Angelo Binaghi.

All’incontro saranno presenti anche il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il Presidente del CONI Giovanni Malagò, per un evento che sarà l’occasione per celebrare i successi del tennis italiano nel 2024.

Fonte foto: ANSA Jannik Sinner dopo la vittoria degli Australian Open: in dubbio la sua partecipazione all’incontro al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella

Tra gli invitati c’è ovviamente anche Jannik Sinner, che a soli 23 anni è già uno dei più grandi tennisti italiani di sempre, essendo diventato l’unico azzurro ad aver raggiunto la 1ª posizione del ranking ATP in singolare. La sua presenza all’incontro con Mattarella non è però certa.

La risposta di Jannik Sinner

Nella giornata di ieri – domenica 26 gennaio 2025 – Jannik Sinner si è riconfermato campione agli Australian Open, sconfiggendo in finale il tedesco Alexander Zverev in tre set.

Al termine dell’incontro, dopo il photoshooting all’Albert Park Lane di Melbourne, Sinner ha incontrato i giornalisti, e gli è stato chiesto anche dell’incontro con il presidente Sergio Mattarella al Quirinale.

“Non lo so ancora, devo decidere” ha risposto il tennista altoatesino. Sinner è sempre molto attento al suo livello atletico, e ha poi aggiunto: “Adesso mi prendo un po’ di tempo libero e poi farò un’altra tirata lunga per essere al top. Meglio prendersi un giorno in più di stacco per poi tornare al 100%”.

I prossimi impegni di Sinner

In precedenza, Sinner aveva posto l’accento sull’importanze della stabilità tra agonismo e vita privata, chiarendo che “l’equilibrio fuori dal campo è fondamentale: è meglio prendersi un giorno più di pausa per essere al top e competitivo dopo perché poi ci sono tanti tornei importanti”.

Il numero 1 al mondo dovrebbe all’Atp 500 di Rotterdam, in programma dal 3 al 9 febbraio sui campi veloci indoor olandesi. Lo scorso anno Sinner ha conquistato il torneo, sconfiggendo in finale l’australiano Alex De Minaur.