Incidente a Corleone: 17enne precipita in una scarpata e muore tra le lamiere

Una Panda 4×4, il volo da una scarpata e la morte. Così è morto Marco Puccio, 17enne di Corleone, in circostanze che i carabinieri stanno cercando di ricostruire.

L’incidente a Corleone ha avuto luogo venerdì 15 luglio. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti il 17enne si sarebbe messo alla guida di una Fiat Panda 4×4 nonostante fosse sprovvisto di licenza di guida.

Una volta partito con l’auto, Marco avrebbe imboccato la statale 118 in una zona di campagna e lì sarebbe precipitato in un dirupo. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’incidente per sapere se l’auto sia uscita fuori strada a causa di un malore o di una perdita di controllo del veicolo.

I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il ragazzo dalle lamiere dell’auto dopo l’impatto. Subito dopo sono intervenuti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto che constatare il decesso. Le indagini sono in corso anche per risalire al proprietario del mezzo.

Solamente nel maggio 2022 lungo la stessa strada provinciale e sempre nei pressi di Corleone una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 16 hanno perso la vita in un incidente altrettanto mortale. Alla guida, anche in quel caso, c’era un minorenne – una delle vittime – che stava rientrando da una serata con amici insieme alla sua comitiva.

A bordo della Fiat Punto erano in 4. Due i sopravvissuti, uno dei quali dopo un lungo ricovero era riuscito a raccontare agli inquirenti la dinamica dell’incidente, consentendo dunque la ricostruzione di quella serata che portò altre morti sulle strade di Corleone.