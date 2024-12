Omicidio in strada a Lecce, 43enne Giuseppe De Giosa trovato morto in auto: ucciso a colpi di pistola

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un uomo di 43 anni è stato ucciso a Lecce. La vittima è il 43enne Giuseppe Di Giosa, originario della provincia di Bari, trovato morto all’interno di una Fiat Panda in via Papini, in una zona periferica della città. L’uomo, che sarebbe già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola e di kalashnikov, anche al volto. All’interno della macchina è stato trovato un borsone con 7 chili di hashish.

Giuseppe De Giosa ucciso a Lecce

Giuseppe De Giosa, la vittima, è un uomo di 43 anni di Adelfia, nel Barese. Intorno alle 18 di mercoledì 18 dicembre è stato trovato senza vita all’interno di una Fiat Panda di colore bianco ferma in via Papini, una traversa di via Giammatteo, nel rione periferico di Lecce Santa Rosa.

Sul posto sono intervenuti per primi gli uomini della polizia, con pattuglie della squadra mobile e delle volanti.

Le indagini della polizia sull’omicidio di Lecce

In via Papini a Lecce, dove è avvenuto l’omicidio, sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno illuminato l’area per permettere i rilievi degli uomini della polizia scientifica.

Al momento gli inquirenti, coordinati dal pubblico ministero di turno Alberto Santacatterina, non escludono alcuna ipotesi. La zona non è densamente abitata, ma ci sono alcune case non lontano dal luogo in cui è stato ucciso Giuseppe De Giosa, quindi i residenti potrebbero dare un aiuto agli investigatori.

Sul posto, in via Papini, è giunto anche il medico legale Alberto Tortorella, che ha effettuato un primo sopralluogo. Con ogni probabilità verrà poi disposta un’autopsia per chiarire meglio le circostanze della morte del 43enne che, secondo le prime informazioni, sarebbe già noto alle forze dell’ordine.

La pista del traffico di droga

Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, Giuseppe De Giosa sarebbe stato arrestato in passato nell’ambito di una inchiesta antidroga. Come riportato dall’ANSA, all’interno della Fiat Panda le forze dell’ordine avrebbero trovato un borsone con all’interno 7 chili di hashish.

Il 43enne sarebbe stato raggiunto da cinque colpi di arma da fuoco sparati con una pistola e con un kalashnikov. Non è escluso, quindi, che l’omicidio di Lecce sia maturato nell’ambito di uno scontro per il traffico di droga nella Puglia meridionale, ma questa ipotesi è ancora al vaglio della polizia.

Poche ore prima, a Sannicandro di Bari, un ragazzo di 19 anni è stato ucciso con diversi colpi di pistola.