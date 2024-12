Omicidio a Sannicandro di Bari, 19enne Gabriele De Cicco ucciso a colpi di pistola in strada: le indagini

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a Sannicandro di Bari. Gabriele De Cicco è stato raggiunto da diversi colpi di pistola mentre si trovava in strada, nel centro del paese, in quello che appare un vero e proprio agguato. Inutili i soccorsi, sull’omicidio indagano i carabinieri.

Ragazzo di 19 anni ucciso a Sannicandro di Bari

L’omicidio è avvenuto nella tarda serata di martedì 17 dicembre a Sannicandro di Bari, paese di 9 mila abitanti nell’entroterra barese.

Come riporta Adnkronos, il giovane è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in piazza Moro, nel centro del paese, mentre si trovava nei pressi di un distributore automatico di bevande.

Gabriele De Cicco ucciso a colpi di pistola

La vittima si chiamava Gabriele De Cicco, stando a quanto riporta Rai News.

Il 19enne è stato raggiunto da diversi colpi di pistola, che non gli hanno lasciato scampo.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare, i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Le indagini sull’omicidio

Sull’omicidio indagano i carabinieri di Modugno, intervenuti sul posto assieme al magistrato di turno e al medico legale.

Ancora da accertare la dinamica di quanto accaduto, non è chiaro quanti colpi sono stati esplosi e se a sparare è stata una persona sola.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire i fatti e dare un volto a chi ha premuto il grilletto.

Lo scorso marzo a Sannicandro di Bari si era verificato un fatto analogo, un 22enne venne gravemente ferito a colpi di pistola. Per quell’episodio sono state arrestate due persone, tra cui un minorenne, accusate di avere sparato da un’auto in corsa.

Gli inquirenti stanno valutando possibili collegamenti tra i due fatti di sangue.