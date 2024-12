Sergio Mattarella attore per un giorno con Mavi, intrepreterà sé stesso nel cortometraggio Telethon

Sergio Mattarella in “Una giornata pazzesca” nei panni del Presidente della Repubblica. Il capo dello Stato si è prestato come ‘attore’, interpretando sé stesso per una nobile causa nel cortometraggio di Telethon, in occasione della 35esima maratona della fondazione sulle reti Rai. Accanto a lui ci sarà la piccola Maria Vittoria, per gli amici “Mavi”, di cui il corto racconterà la storia.

La storia di Mavi

Mavi è una bambina di 10 anni affetta da atrofia muscolare spinale (Sma), una patologia neuromuscolare di cui è affetto circa un neonato su 10mila e che porta alla progressiva morte dei motoneuroni, le cellule nervose del midollo spinale che permettono il movimento.

La malattia genetica rappresenta la causa più comune di morte infantile e per la 35esima Maratona della Fondazione Telethon, in programma da sabato 14 a domenica 22 dicembre, Fandango insieme a Rai Cinema hanno prodotto un corto per raccontare la storia di Maria Vittoria.

L’incontro tra Sergio Mattarella e Mavi nel corto Telethon

Il corto con Sergio Mattarella

Il cortometraggio diretto da Francesca Archibugi e intitolato “Una giornata pazzesca“, segue Mavi nel suo sogno di diventare una famosa giornalista, che si realizza all’improvviso nell’incontro con Sergio Mattarella.

Il Presidente della Repubblica concede infatti un’intervista alla piccola reporter che accoglie al Quirinale nel ruolo di sé stesso.

“Questo è un piccolo film – ha raccontato la regista Francesca Archibugi – che mi ha regalato più emozioni di un kolossal: conoscere il lavoro di ricerca importante e indefesso della Fondazione Telethon per le malattie rare dei bambini, l’incontro con lo spirito fantasioso e ottimista di Mavi, bambina di dieci anni malata di SMA e costretta dalla nascita alla sedia a rotelle, la bellezza e il privilegio di fare delle riprese al Quirinale e dirigere il Presidente Mattarella. Che non è solo l’uomo straordinario che tutti conosciamo, ma anche una persona di una dolcezza e di un’ironia infinite. Dopo ogni ciak, sentivo che domandava a Mavi: secondo te come siamo andati?”.

L’iniziativa di Telethon

Si tratta della prima prova da ‘attore’ per Mattarella, ma il diciannovesimo corto prodotto da Rai Cinema per Telethon, che verrà diffuso attraverso tutti i canali digitali della Fondazione, della Rai e di Fandango e sul sito del Quirinale.

Un’iniziativa attraverso la quale la Fondazione promuoverà il finanziamento dei 37 progetti di ricerca sulla Sma, nei quali sono alla lavoro 51 ricercatori.