Ernst August di Hannover, marito di Carolina di Monaco, operato in segreto a Madrid nella clinica dei vip

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ernst August di Hannover, marito separato ma non divorziato di Carolina di Monaco, è stato operato segretamente in una clinica privata di Madrid. Nonostante l’intervento delicato, la Principessa non si sarebbe minimamente interessata alle sue condizioni, confermando l’estraneità che caratterizza da anni il loro rapporto. I due coniugi, pur mantenendo il legame formale, conducono vite separate senza alcun contatto.

Ernst August di Hannover operato a Madrid

Ernst August di Hannover, 70 anni, si è sottoposto a un’operazione chirurgica all’anca presso la Clinica Ruber di Madrid, una delle strutture sanitarie più esclusive della capitale spagnola, frequentata da personalità illustri come la Regina madre Sofia e lo scrittore Mario Vargas Llosa.

Secondo quanto trapelato, l’intervento si è svolto in gran segreto, aggiungendosi a una lunga serie di problemi di salute che hanno afflitto il principe negli ultimi anni.

Fonte foto: IPA

Ernst August di Hannover e Carolina di Monaco

Le condizioni di Ernst August erano già critiche in passato. Nel 2005, una pancreatite acuta lo costrinse al coma farmacologico, impedendogli persino di partecipare ai funerali del suocero, Ranieri di Monaco.

Successivamente, il principe è stato sottoposto a interventi d’urgenza, tra cui l’asportazione di un’ulcera e il trattamento per un tumore, diagnosticato e curato con successo cinque anni fa.

Il rapporto con Carolina di Monaco

Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover sono separati ufficialmente dal 2009, ma non hanno mai divorziato. Secondo diverse fonti, sarebbe la Principessa a rifiutare la separazione definitiva, nonostante Ernst August sia ormai legato da tempo alla scultrice Claudia Stilianopoulos.

Si vocifera che Carolina stia tutelando gli interessi della figlia Alexandra di Hannover, nata dal loro matrimonio, temendo ripercussioni sull’eredità, soprattutto in un contesto familiare che include anche i due figli di Ernst August avuti da una precedente relazione.

Questa situazione ha generato un limbo giuridico e relazionale: i due coniugi, pur mantenendo il legame formale, conducono vite separate senza alcun contatto. La recente operazione di Ernst August e l’indifferenza di Carolina nei suoi confronti ne sono una chiara dimostrazione.

Scandali e vita sregolata

La figura di Ernst August di Hannover è stata spesso associata a scandali e a uno stile di vita sregolato, con episodi controversi che hanno segnato la sua reputazione.

L’abuso di alcol è stato una delle cause principali dei suoi problemi di salute e ha portato a episodi imbarazzanti, come l’aggressione a un fotografo nel 1998 e l’incidente all’Expo di Hannover nel 2000, quando fu sorpreso a urinare di fronte al padiglione della Turchia.