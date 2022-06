Incidente a Catania, in via Etnea muoiono due giovani: le prime ricostruzioni

Una carneficina, quella del sabato sera appena trascorso: dopo la tragedia di Cisliano, in un incidente a Catania hanno perso la vita due giovani.

L’incidente in via Etnea

Erano quasi le 2 di notte quando lungo la via Etnea si è verificato un violentissimo scontro che è costato la vita a due ragazzi.

L’impatto è avvenuto nei pressi di piazza Cavour, all’incrocio con via Istituto Sacro Cuore tra una Opel Corsa e una Ducati di grossa cilindrata.

Sono quattro le persone coinvolte: i due conducenti della Ducati e un uomo e una donna che viaggiavano a bordo dell’autovettura.

Il tragico bollettino: due morti e due feriti

Purtroppo anche in questo caso si deve parlare di tragedia. Per il conducente della moto, un ragazzo di 31 anni, l’impatto è stato talmente violento da ucciderlo sul colpo.

Per il suo passeggero, un ragazzo di 21 che viaggiava sul sedile posteriore, la morte è arrivata nei minuti successivi nonostante l’intervento del 118 che ha tentato una disperata manovra di rianimazione.

Le altre due persone coinvolte, un uomo e una donna, hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati al pronto soccorso del Policlinico della città. All’arrivo dei soccorsi i due sopravvissuti erano in visibile stato di shock.

Le indagini

Le indagini sulle dinamiche dell’incidente sono ancora in corso da parte della Polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, la Opel corsa stava svoltando verso la via Istituto Sacro Cuore per poi scontrarsi subito dopo con la Ducati che – secondo i primi rilievi – sarebbe sopraggiunta ad alta velocità.

I due veicoli coinvolti nell’incidente a Catania sono stati sequestrati e sono ora a disposizione della Procura.

Un tremendo bilancio, quello della notte tra sabato 18 giugno e domenica 19. Ieri sera, infatti, nel milanese due auto si sono scontrate e nell’impatto ha perso la vita un 49enne.

Anche in questo caso le dinamiche dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Secondo le ipotesi, l’impatto potrebbe essere stato causato da un malore improvviso o da un sorpasso azzardato.

L’incidente a Catania ha avuto luogo in una delle vie più centrali della città, e le telecamere di videosorveglianza potrebbero favorire la ricostruzione dello scontro tra l’auto e la moto.