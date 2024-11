Morto in un incidente tra monopattini a Milano, 31enne vittima dello scontro tra i due mezzi elettrici

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un uomo di 31 anni è morto nello schianto tra due monopattini elettrici a Milano. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato 16 novembre. La vittima è morta in ospedale, poco dopo aver sbattuto la testa a terra in seguito alla caduta rovinosa. La dinamica dello scontro tra i due veicoli è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale al lavoro sui rilievi del caso.

L’incidente a Milano

L’incidente si è verificato intorno alle 23 di sabato 16 novembre, all’incrocio tra viale Marche e viale Zara, tra i quartieri milanesi di Isola e Greco.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale del comando di Piazza Beccaria, intervenuta sul posto con il personale sanitario del 118, i due conducenti stavano viaggiando sui rispettivi monopattini lungo viale Marche verso la periferia, quando, per motivi ancora in corso di verifica, si sarebbero scontrati.

La zona di Milano dove è avvenuto l’incidente letale tra monopattini

Lo scontro mortale tra monopattini

Come riferito dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), a riportare le conseguenze più gravi è stato un 31enne, apparso da subito in gravi condizioni a causa del violento impatto con la testa contro l’asfalto.

Sul luogo dell’incidente sono state inviate un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. L’uomo è stato prima stabilizzato sul posto dal personale sanitario, per poi essere trasportato d’urgenza in coma al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. Il 31enne è morto poco dopo il ricovero.

Gli agenti della polizia locale intervenuti sono al lavoro per risalire ai motivi dello scontro mortale e individuare eventuali responsabilità, anche sulla base di elementi che potrebbero arrivare dai video delle telecamere della zona dalle quali si potrebbero ricavare le immagini dello scontro.

L’incidente vicino Brescia

L’incidente letale è avvenuto a distanza di qualche ora dalla morte di un altro uomo di soli 29 anni, travolto per strada a Bedizzole, vicino Brescia, mentre camminava a piedi.

A investirlo con l’auto un 61enne, che non si sarebbe fermato per prestare soccorso, ma sarebbe fuggito prima di essere rintracciato dalle forze dell’ordine. Il conducente sarebbe risultato positivo all’alcol test.