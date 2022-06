Incidente a Cisliano: 49enne muore in uno scontro frontale, due feriti gravi

Un terribile incidente a Cisliano ha squarciato il sabato sera. In uno scontro frontale ha perso la vita un 49enne e si registrano altri due feriti gravi.

L’incidente

È accaduto intorno alle 21:30 lungo la strada che collega Cisliano a Gaggiano, due piccoli centri della provincia di Milano.

Per il momento le dinamiche dell’incidente sono in fase di accertamento. L’ipotesi più accreditata è quella del sorpasso azzardato.

Due autovetture si sono scontrate sulla provinciale 236. L’impatto è stato violentissimo e una delle due auto si è ribaltata sulla strada.

Il luogo dell’impatto è individuato sulla curva di Bestazzo.

L’arrivo dei soccorsi

Dopo l’incidente sono intervenuti i soccorsi con tre squadre dei vigili del fuoco. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso attrezzato per l’intervento notturno da Como.

I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre le tre persone coinvolte dalle lamiere delle autovetture. Non è ancora noto quanto tempo abbiano richiesto le operazioni di intervento, ma è già constatato che il terribile impatto ha prodotto una vittima.

Il tragico bollettino: 49enne morto dopo lo scontro

Purtroppo una delle persone coinvolte non è sopravvissuta all’impatto: si tratta di un 49enne, e quando i vigili del fuoco sono intervenuti per le operazioni di soccorso hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

L’incidente a Cisliano ha coinvolto tre persone. Il 49enne deceduto dopo lo scontro, una donna di 24 anni e un uomo. Per la donna è stato necessario il trasporto in codice rosso presso il Niguarda di Milano. Secondo la stampa locale sarebbe in prognosi riservata. Per l’uomo, un giovane di 18 anni, è stato disposto il trasporto in codice giallo presso l’Humanitas di Rozzano.

Quest’ultimo ha riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Sulla tragedia indagano i carabinieri di Abbiategrasso. Per il momento, come già precisato, non è dato conoscere la dinamica dell’incidente né sapere quale delle due vetture abbia commesso un’infrazione al punto di provocare lo scontro frontale.

Tra le ipotesi riportate dalla stampa locale si parla di malore improvviso da parte di uno dei due conducenti, ma viene battuta anche la pista della manovra azzardata.