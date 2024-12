Attacco in una scuola di Zagabria in Croazia, bimba morta accoltellata: altri 7 feriti, arrestato 19enne

Orrore in una scuola di Zagabria, in Croazia. Una bambina di appena 7 anni è morta accoltellata, l’aggressore ne avrebbe 19 e sarebbe già stato arrestato. Ci sarebbero altri 7 feriti, 5 alunni della primaria e 2 adulti tra cui un’insegnante, in gravissime condizioni. Si indaga sul movente, l’intero Paese è scosso.

Cosa sappiamo sull’attacco nella scuola di Zagabria in Croazia

Al momento è noto che intorno alle ore 9:50 di venerdì 20 dicembre un ragazzo sarebbe entrato in una scuola elementare di Prečkom, nella periferia occidentale di Zagabria.

Una bambina di 7 anni è morta accoltellata, altri 5 coetanei sarebbero rimasti feriti così come 2 adulti, tra cui un’insegnante che verserebbe in gravissime condizioni: le mancherebbero pochi mesi alla pensione, lotta per la vita come spiegato dall’ospedale Sveti Duh di Zagabria, dove è stata trasportata d’urgenza.

Nel cortile della scuola è atterrato un elicottero del pronto soccorso, con molte ambulanze per assistere i feriti.

Diversi video diffusi dai media croati mostrano giovani in fuga dalla scuola.

La tv di Stato, HRT, ha reso noto che l’aggressore sarebbe entrato nella scuola andando direttamente nella prima classe che ha trovato, attaccando gli alunni tra i banchi.

Chi è l’aggressore che è stato arrestato

La polizia, citata dall’Ansa, per adesso ha solamente confermato di aver arrestato l’aggressore, senza fornire altri dettagli, nemmeno l’identità o le motivazioni dell’attacco.

Si tratterebbe di un 19enne.

I bambini testimoni sotto shock

La stampa croata riporta alcune dichiarazioni di parenti dei bambini che erano a scuola al momento dell’attacco:

“Mia nipote ha visto il ragazzo con le mani insanguinate e un coltello, è sotto shock. Spero che ai bambini venga dato un aiuto psicologico”.

Il premier della Croazia è sconvolto

Il premier Andrej Plenkovic si è detto “sconvolto”. Sul posto sono giunti i ministri dell’Interno e dell’Istruzione.

La Croazia è alla sua prima aggressione del genere in una scuola.