Investe mamma e figlio disabile a Milano sulle strisce e scappa, arrestato pirata della strada

A Milano una donna e il figlio 13enne con disabilità sono stati investiti da un pirata della strada sulle strisce pedonali. È accaduto in via Enrico De Nicola: l’autista responsabile dell’incidente, un uomo di 61 anni, non ha prestato soccorso e si è dato alla fuga, per poi essere rintracciato e arrestato. I feriti, ricoverati in ospedale in codice giallo, non sono in gravi condizioni.

Madre e figlio travolti sulle strisce a Milano

L’incidente è avvenuto venerdì 20 dicembre alle 14.30 a Milano. A farne le spese sono stati una donna di 39 anni e suo figlio, un ragazzo di 13 anni con disabilità, travolti da un pirata della strada.

In base alla ricostruzione della dinamica, la donna e l’adolescente stavano attraversando la strada in via De Nicola, quando sono stati travolti da una Peugeot condotta da un uomo di 61 anni.

La mamma e il figlio sono stati investiti in via De Nicola a Milano

Entrambi hanno riportato alcuni traumi, mentre la sedia a rotelle utilizzata dal ragazzino sarebbe andata distrutta in seguito all’impatto.

La fuga del pirata della strada

L’urto avrebbe scaraventato madre e figlio a circa dieci metri di distanza. Come scrive Il Giorno, testimoni hanno riportato che l’uomo alla guida dell’auto, sceso dalla stessa, si sarebbe inizialmente avvicinato alla donna stesa a terra.

Il 61enne l’avrebbe girata per verificarne lo stato, ma subito dopo, senza esitazione, sarebbe risalito in macchina per darsi alla fuga.

Chi è l’uomo arrestato

Dopo essersi allontanato, il conducente è stato comunque individuato dalla polizia locale grazie a un’indagine lampo condotta dagli agenti del Nucleo Radiomobile, sotto la guida del comandante Gianluca Mirabelli.

Le autorità hanno analizzato i filmati delle telecamere, individuando dettagli della targa della Peugeot. Questo ha dato il via a una rapida operazione di ricerca, culminata intorno alle 16 in un edificio in zona Barona, per la precisione in via Depretis.

Il pirata della strada è stato quindi rintracciato nel suo domicilio e tratto in arresto: si tratta di Sabri El Naggar, 61enne egiziano, incensurato e regolarmente residente sul territorio.

Come stanno madre e figlio

La madre e il figlio 13enne sono stati assistiti dai paramedici di Areu e trasferiti in codice giallo all’ospedale Niguarda.

Le loro condizioni non destano preoccupazione. Il ragazzo è stato dimesso con tre giorni di prognosi, mentre la donna, di origine egiziana, ha subito una frattura al bacino e un trauma all’orbita facciale: sarà operata lunedì 23 dicembre.

In meno di dieci giorni, Milano registra quindi ben tre gravi casi simili, dopo Rocio Espinoza Romero morta investita in viale Serra e l’altra donna travolta con un bambino di tre anni in passeggino in piazza Durante.