Col nuovo Codice della strada multa per chi viene beccato al volante mentre usa il cellulare: quanto si paga

Il nuovo Codice della strada ha inasprito le sanzioni per molti illeciti stradali, tra cui anche l’utilizzo di telefoni o dispositivi simili alla guida. La multa può arrivare anche a mille euro, mentre per quanto riguarda la patente, è prevista una decurtazione di 5 punti. Le nuove regole introducono però anche sanzioni aumentate drasticamente nel caso in cui l’utilizzo dello smartphone causi un incidente stradale.

Quanto si paga di multa per aver usato il telefono alla guida

Il nuovo Codice della strada prevede che l’automobilista che viene fermato mentre utilizza il proprio telefono cellulare per chiamare, mandare messaggi o qualsiasi altro scopo mentre guida, venga punito con una multa da 250 euro.

Questa è però soltanto la cifra minima. A seconda della gravità dell’illecito la sanzione pecuniaria può arrivare anche a mille euro. Le multe non sono l’unica punizione: ne risentono anche i punti della patente.

Fonte foto: ANSA Matteo Salvini, tra i principali sostenitori del nuovo Codice della strada

Se si viene fermati mentre si utilizza il cellulare alla guida, le forze dell’ordine dovranno togliere 5 punti alla patente del guidatore. Ci sono alcune circostanze in cui queste pene possono aggravarsi.

Cosa succede se si causa un incidente distratti dal telefono

Se si causa un incidente mentre si guida distratti dal proprio telefono cellulare o da un dispositivo simile, le sanzioni per l’utilizzo dello smartphone arrivano anche a raddoppiare.

Si possono perdere quindi fino a 10 punti della patente e vedersi sanzionati da una multa anche di 2.000 euro in totale. Ma il nuovo Codice della strada aggiunge anche un altro tipo di sanzione.

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha infatti fortemente spinto per introdurre una sospensione breve della patente per alcuni illeciti e la guida distratta da telefono è tra questi. A seconda dei punti rimasti sulla patente stessa, la sospensione può andare da 7 a 15 giorni.

Il primo caso di multa per utilizzo di telefono alla guida con il nuovo Codice

Come raccontato dal quotidiano Il Resto del Carlino, il primo caso di multa inflitta per guida distratta dall’utilizzo di un dispositivo mobile è stato a Faenza, dove la polizia ha fermato una donna.

La sanzione è stata quella minima, 5 punti decurtati dalla patente e 250 euro di multa, ma la polizia locale dell’Unione Romagna Faentina ha voluto mandare un messaggio a tutti gli automobilisti.

“Prestare massima attenzione alla guida e a rispettare le nuove norme. L’utilizzo del cellulare al volante è una distrazione pericolosa che mette a rischio la propria vita e quella degli altri” ha dichiarato un portavoce.