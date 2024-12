Donna travolta e uccisa a Verona da auto pirata, caccia all'uomo fuggito dopo l'incidente

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una donna è stata travolta e uccisa da un’auto pirata a Verona. Il conducente sarebbe fuggito senza prestare soccorso alla vittima, che si è spenta a seguito delle lesioni provocate dal violento impatto. Per gli inquirenti è caccia all’uomo. La donna aveva 87 anni.

Donna travolta e uccisa a Verona

La tragedia si è consumata intorno alle 17:30 in piazza Buccari, nella frazione di Montorio, nel Veronese. Una donna di 87 anni è stata travolta e uccisa da un’auto pirata di fronte alle scuole.

Come riportano Ansa e LaPresse il conducente dell’auto non si sarebbe fermato a soccorrere la donna, facendo perdere le sue tracce.

Una donna di 87 anni è stata travolta e uccisa a Verona da un'auto pirata, è caccia al conducente che si è allontanato senza prestare soccorso

Sul posto è intervenuta la polizia locale guidata dal comandante Luigi Altamura oltre agli operatori sanitari del Suem 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Per il momento non è dato conoscere la dinamica della tragedia: non è possibile sapere, ad esempio, se la donna sia stata travolta mentre attraversava la strada o mentre camminava sul marciapiede.

Caccia all’auto pirata

Gli inquirenti sono alla ricerca del pirata della strada che ha investito l’anziana senza prestarle soccorso. Per individuarlo potrebbe essere necessario analizzare i filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza dell’area interessata.

Verona Today scrive che gli agenti della polizia locale sono al lavoro anche sul luogo dell’impatto per effettuare tutti i rilievi del caso.

Le tragedie di Tivoli e Taranto

Nel mese di settembre una giovane di 26 anni, Daniela Circelli, è morta dopo essere stata travolta a Tivoli mentre attraversava sulle strisce. Pochi giorni dopo è stato arrestato un uomo con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.

A novembre a Taranto, presso l’ex Ilva, due ciclisti sono stati travolti da un’auto pirata mentre pedalavano lungo la statale 7 Via Appia. Uno di essi, un uomo di origini nordafricane di 50 anni, è morto poco dopo il trasporto all’ospedale. Il conducente si è allontanato senza prestare soccorso.

La vittima era finita in un fossato dopo essere stata sbalzata di almeno 15 metri dal veicolo in corsa dopo l’impatto.