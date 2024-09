Daniela Circelli morta investita a Tivoli, svolta nelle indagini: c'è un arresto, accuse di omicidio stradale

Sarebbe un 26enne, il presunto responsabile della morte di Daniela Circelli travolta e uccisa a Tivoli mentre attraversava la strada: le indagini sono arrivate a un nome dopo aver incrociato le immagini delle videocamere di sorveglianza e aver ispezionato l’auto del sospettato. Per il momento l’uomo è stato trasferito presso il carcere di Rebibbia. I reati contestati sono omicidio stradale, omissione di soccorso e calunnia.

Arrestato il presunto assassino di Daniela Circelli

Mercoledì 18 settembre i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un ragazzo di 26 anni, di nazionalità egiziana, arrestato con l’accusa di aver travolto e ucciso Daniela Circelli a Tivoli mentre la donna attraversava la strada.

Come riportato in apertura, il 26enne dovrà rispondere di omicidio stradale, omissione di soccorso e calunnia. Gli investigatori sono arrivati a lui dopo una attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza e gli indizi raccolti sulla vettura del sospettato.

Fonte foto: iStock Le indagini sulla morte di Daniela Circelli, travolta e uccisa a Tivoli lo scorso 9 settembre, hanno portato a un arresto: si tratta di un 26enne di nazionalità egiziana

L’uomo è stato trasportato in carcere per un accertato pericolo di fuga. Secondo Roma Today, infatti, il 26enne avrebbe già preparato una borsa per partire.

Inizialmente le dinamiche avevano portato all’ipotesi di una tragedia avvenuta in una corsa clandestina tra auto: Daniela Circelli, infatti, era stata travolta da un mezzo che proveniva da un sorpasso. Gli investigatori, ora, hanno scoperto uno scenario diverso.

Le indagini

Come già riportato, i carabinieri sono stati in grado di ricostruire le dinamiche della tragedia e di risalire al responsabile incrociando le immagini delle 19 telecamere di videosorveglianza della zona.

Inoltre, gli investigatori si sono soffermati sulle testimonianze e gli accertamenti tecnici. Tra questi, l’analisi dell’auto. Il giorno dopo la morte di Daniela Circelli i militari hanno rinvenuto l’auto pirata, una Volkswagen Golf, che sulla parte frontale aveva perso lo stemma a causa dell’impatto con la donna.

Come è morta Daniela Circelli, la ricostruzione

Il 9 settembre Daniela Circelli, imprenditrice, stava attraversando la strada su via Tiburtina, a Tivoli, passando sulle strisce pedonali. In quel momento un’auto si era fermata per lasciarla passare, ma subito dopo la Volkswagen Golf del 26enne l’aveva sorpassata a folle velocità.

Il 26enne si era ritrovato di fronte alla donna, travolgendola e uccidendola sul colpo, ma non solo: Daniela Circelli era stata sbalzata fino ad almeno 40 metri, e per lei non c’era stato nulla da fare. Anziché fermarsi, l’automobilista aveva continuato per la sua strada a tutta velocità. Il conducente viaggiava insieme a un amico.

Perché è accusato di calunnia

Oltre all’omicidio stradale e l’omissione di soccorso, al 26enne è stato contestato anche il reato di calunnia. Inizialmente, infatti, l’indagato aveva tentato di scaricare le responsabilità sull’amico che viaggiava con lui.