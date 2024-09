Donna uccisa da auto pirata sulle strisce a Tivoli, ipotesi di una gara in strada: c'era un secondo veicolo?

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Caccia al pirata della strada. Una donna è stata investita e uccisa sulle strisce pedonali da un’auto che procedeva ad alta velocità sulla via Tiburtina a Tivoli, alle porte di Roma. I carabinieri indagano su una possibile gara clandestina.

Attorno alla mezzanotte tra il 9 e il 10 settembre una donna è stata investita e uccisa sulle strisce pedonali da un’auto che procedeva ad alta velocità a Tivoli, sulla via Tiburtina, a pochi chilometri da Roma.

L’auto non si è fermata per soccorrere la donna. Sono stati altri passanti ad allertare i soccorsi ma quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto la vittima era già priva di vita.

I carabinieri che hanno preso in carico le indagini stanno analizzando i video delle telecamere di sorveglianza per cercare di individuare l’auto che ha colpito la donna e chi era alla guida.

Le indagini sull’incidente di Tivoli

Le prime rilevazioni e le testimonianze raccolte dai carabinieri riguardo l’incidente di Tivoli stanno portando verso l’ipotesi di una gara clandestina di auto. Le vetture che sarebbero passate in zona ad alta velocità sarebbero infatti state due.

La prima auto a passare avrebbe schivato la passante mentre attraversava le strisce pedonali, mentre la seconda l’avrebbe urtata in pieno lasciandola senza vita sull’asfalto e proseguendo la gara.

I carabinieri stanno analizzando sia le immagini delle telecamere di sicurezza che le testimonianze raccolte nelle ore precedenti per provare a capire se l’ipotesi di una corsa clandestina possa aiutare ad individuare il pirata della strada.

Chi era la vittima dell’auto pirata

La donna morta a Tivoli Terme attorno alla mezzanotte tra il 9 e il 10 settembre dopo essere stata investita sulle strisce pedonali aveva 39 anni ed era un’imprenditrice originaria di Guidonia, nella città metropolitana di Roma.

La vittima del pirata della strada lascia due figli. Sgomento e rabbia tra parenti, amici e conoscenti della donna, che hanno manifestato i propri sentimenti in diversi post sui social network.

“È come se ci muovessimo nella nebbia, ancora non riusciamo a credere che non tornerà più qui a casa” hanno dichiarato i genitori della vittima.