Ciclisti investiti a Taranto sulla statale 7 da un'auto pirata, un morto e un ferito: caccia al conducente

Drammatico incidente a Taranto, nei pressi dell’ex Ilva, dove due ciclisti sono stati investiti da un’auto pirata. Mentre l’auto coinvolta si è allontanata senza prestare assistenza, uno dei due feriti è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Disagi inevitabili per la circolazione stradale, con la strada chiusa in via temporanea per consentire le operazioni delle forze dell’ordine.

Auto pirata investe due ciclisti a Taranto: un morto

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 26 novembre sulla statale 7 Via Appia, al chilometro 664, nei pressi dello stabilimento ex Ilva, a Taranto.

Sulla strada, in direzione di Massafra, un’auto ha travolto due ciclisti di nazionalità straniera. Uno dei due uomini feriti è riuscito a contattare i soccorsi, mentre l’altro è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale.



L’incidente si è verificato sulla statale 7, nei pressi dell’ex Ilva di Taranto

Chi è la vittima dell’incidente

Secondo quanto riportato dalla testata Buonasera24, la vittima sarebbe un uomo di origini nordafricane, di circa 50 anni, trovato senza documenti. L’altro uomo sarebbe invece di nazionalità romena: proprio quest’ultimo, ferito in modo meno grave, ha allertato i soccorsi.

Il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente non si è fermato a prestare aiuto, allontanandosi rapidamente dal luogo dello schianto.

Presente sul sito dell’incidente anche il pubblico ministero Francesco Sansobrino. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove resterà a disposizione delle autorità giudiziarie per gli accertamenti del caso.

L’ipotesi sulla dinamica

Diverse le ipotesi emerse per quanto concerne la dinamica dell’incidente: una di quelle maggiormente considerate è di un impatto causato da scarsa visibilità.

L’auto ha travolto e sbalzato il ciclista a grande distanza. Secondo quanto ricostruisce La Gazzetta del Mezzogiorno, la vittima è finita in un fossato, facendo un volo di circa 15 metri.

Il ciclista sarebbe stato soccorso inizialmente da alcuni venditori ambulanti di frutta che avevano assistito all’incidente, ma purtroppo le sue condizioni sono risultate subito molto gravi.

Le ripercussioni sul traffico

La corsia nord della statale 7 è stata oggetto di chiusura temporanea, come annunciato dall’Anas, intervenuta con alcune squadre. Sul posto, insieme alle forze dell’ordine, queste si sono occupate di gestire la situazione generata dal sinistro, per permettere la riapertura del tratto stradale nel più breve tempo possibile.

Oltre al personale del 118, sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della polizia locale, che si sono messi al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e rintracciare il veicolo che ha causato l’impatto mortale.