L'influenza 2024 e l'allarme di Bassetti: "Ci sta mettendo a dura prova". I tre consigli dell'esperto

L’infettivologo Matteo Bassetti ha condiviso su Facebook alcuni Reel informativi che forniscono suggerimenti per affrontare l’influenza 2024. Il medico ha offerto alcuni consigli pratici: l’assunzione di integratori, previa prescrizione medica, può alleviare l’astenia. Inoltre, idratarsi, seguire una dieta ricca di vitamine e sottoporsi alla vaccinazione rappresentano misure efficaci contro il virus H3N2.

Bassetti, qual è il virus “protagonista”

Il protagonista dell’influenza 2024, secondo Bassetti, è l’H3N2, un sottotipo di virus influenzale legato alla cosiddetta influenza australiana.

Il virus in questione si differenzia dagli altri attualmente in circolo per via dei suoi sintomi: febbre alta (almeno 38 – 38,5 gradi), dolori muscolari e articolari, mal di testa e congestione nasale.

Fonte foto: IPA

L’infettivologo Matteo Bassetti

In una fase avanzata, Bassetti segnala che potrebbe manifestarsi anche una tosse persistente. Tuttavia, il sintomo distintivo del virus H3N2 è la forte astenia.

Chi lo contrae, infatti, manifesta una stanchezza estrema.

Come affrontare i sintomi dell’influenza 2024

All’interno dei suoi Reel, Bassetti condiviso delle indicazioni pratiche per affrontare l’influenza 2024 e tutti i sintomi ad essa legati.

Innanzitutto, l’infettivologo ha raccomandato di evitare l’autosomministrazione di antibiotici, per scongiurare lo sviluppo di resistenze ai farmaci.

Ha inoltre consigliato l’uso di farmaci sintomatici e antinfiammatori per gestire dolori, febbre e altri sintomi, sempre sotto controllo medico.

Altro suggerimento di Bassetti riguarda gli integratori. Quando il sistema immunitario è sotto stress a causa dell’influenza, spiega il medico, il corpo può esaurire le riserve di vitamina C e zinco.

Per questo, gli integratori possono venire in aiuto: in particolare, la bioarginina C, ossia vitamina C e arginina, è molto utile per favorire la circolazione del sangue e contrastare la stanchezza tipica dell’influenza 2024.

I 3 consigli dell’infettivologo

Il dottor Bassetti ha concluso i suoi contenuti informativi fornendo infine tre consigli utili per combattere l’influenza 2024.

Il primo è la vaccinazione, fondamentale per prevenire sintomi e complicanze.

Ha inoltre sottolineato l’importanza di un’alimentazione sana: frutta e verdura, insieme ai già citati integratori, aiutano a reintegrare vitamine e minerali.

Il terzo e ultimo consiglio dell’infettivologo riguarda il riposo e l’idratazione, necessaria per mantenere sane le vie respiratorie.