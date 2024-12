Esplosione in una palazzina ad Aprila a Latina, morti e feriti dopo una fuga di gas

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’è stata un’esplosione in una palazzina ad Aprilia, Latina. Il bilancio parla di due morti e un ferito grave. Le due vittime non sono state ancora identificate ma, secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una nonna e di un minorenne. La tragedia è avvenuta nella zona del Genio Civile in via Apollo.

Esplosione ad Aprilia, Latina: cosa sappiamo

A causare lo scoppio sarebbe stata una fuga di gas avvenuta in una villetta ad Aprilia, in provincia di Latina.

Sul posto sono accorsi, con diverse squadre, i vigili del fuoco che sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona ed escludere la presenza di altre persone coinvolte. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri e gli stessi vigili del fuoco del comando provinciale.

Chi sono le vittime

Ancora incertezza sull’identità delle vittime. Tra esse ci sarebbe una donna e un minorenne: per alcune fonti quest’ultimo sarebbe il nipote di 13 anni della prima persona deceduta mentre, per altre, si tratterebbe della nipote.

Per quanto riguarda la terza persona interessata dall’esplosione, le prime ricostruzioni riportano come si tratti del nonno, nonché marito della donna.

L’ uomo sarebbe rimasto ferito in modo grave e, dopo essere stato soccorso dal personale del 118, sarebbe stato accompagnato d’urgenza e in codice rosso in ospedale.

La ricostruzione dell’incidente

Il tragico bilancio dell’esplosione di una palazzina nel comune di Aprilia in provincia di Latina, nel Lazio, è dunque in aggiornamento. Sui propri canali social, i vigili del fuoco hanno confermato un intervento in corso dalle 17 e 30 per un’esplosione e l’estrazione dalle macerie di un uomo in vita, di una donna e di un minore

L’incidente è al vaglio degli investigatori che stanno cercando di capire cosa sia successo nella villetta unifamiliare. Alle 18 circa nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre è avvenuto lo scoppio che ha causato il crollo parziale dell’edificio dove le vittime abitavano. Due persone sono state estratte dalle macerie dell’edificio mentre un’altra è rimasta gravemente ferita.

A causare l’esplosione potrebbe essere stato il bombolone del Gpl che era posto all’esterno dell’edificio. La deflagrazione avrebbe abbattuto un muro e quindi il resto della struttura e provocato un rogo che è stato fatale per due persone.