Ambulanza contro un muro a Fivizzano, morto il paziente a bordo e grave un soccorritore

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un’ambulanza si è schiantata contro un muro a Fivizzano, in provincia di Massa e Carrara, mentre stava eseguendo un intervento. Nell’incidente è morto il paziente trasportato dal mezzo di soccorso, mentre sono rimasti feriti tre componenti dell’equipaggio. Uno di loro è stato portato in elicottero all’ospedale Cisanello di Pisa, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Incidente a Fivizzano

Attorno alle 15:30 del 20 dicembre un’ambulanza si è schiantata contro un muro nel corso di un intervento di emergenza, nel territorio del comune di Fivizzano, in provincia di Massa e Carrara.

A riportarlo è l’agenzia di stampa Ansa. Sembra che l’incidente non abbia coinvolto altri mezzi. Nell’urto è morto l’anziano paziente che il mezzo di soccorso stava trasportando. L’incidente sarebbe avvenuto sulla strada che da Monzone porta a Vinca.

Fonte foto: ANSA Fivizzano, dove è avvenuto l’incidente

Feriti anche tre membri dell’equipaggio del mezzo. L’autista e uno dei volontari non hanno riportato ferite gravi, mentre preoccupano maggiormente le condizioni di un terzo volontario che si trovava nel retro dell’ambulanza.

La dinamica dell’incidente

Ancora da chiarire quali siano state le cause dell’incidente che ha portato allo schianto dell’ambulanza. Le fonti non riportano il coinvolgimento di altri mezzi che potrebbero aver partecipato al sinistro.

Tra i membri dell’equipaggio feriti, il più grave è anche il più giovane, un volontario di 50 anni. L’autista del mezzo invece, ricoverato all’ospedale della Apuane di Massa in condizioni non gravi, avrebbe circa 60 anni.

Molto anziano invece il paziente che veniva trasportato dall’ambulanza che è deceduto nell’impatto. Secondo le prime notizie, avrebbe avuto 94 anni.

Come stanno i volontari feriti

Nell’incidente di Fivizzano sono rimasti feriti anche tre volontari che erano a bordo dell’ambulanza che si è schiantata contro un muro. L’autista sessantenne e un secondo volontario hanno subito ferite poco gravi e sono stati portati all’ospedale di Massa.

Presentava maggiori criticità all’arrivo dei soccorsi invece il terzo volontario, che si trovava inseme al paziente nel retro dell’ambulanza. Il 50enne è stato trasportato immediatamente all’ospedale Cisanello di Pisa tramite elicottero. Le sue condizioni sarebbero gravi a causa di un politrauma subito durante l’impatto.