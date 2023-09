Il prete Danilio Priori trovato morto in un albergo di Palermo: farmaci sequestrati, disposta l'autopsia

È stata disposta l’autopsia sul corpo del 53enne Danilo Priori, presbitero dell’Arcidiocesi de L’Aquila, da tempo in quiescenza a Roma, che è stato rinvenuto privo di vita in una camera d’albergo a Isola delle Femmine, dove si trovava in vacanza.

La morte di Danilo Priori

È stato ritrovato senza vita, segni di violenza, il corpo del 53enne Danilo Priori, sacerdote dell’Arcidiocesi de L’Aquila che si trovava in vacanza a Isola delle Femmine, comune della città metropolitana di Palermo, in Sicilia.

Non sono stati trovati segni di effrazione sulla porta e, in attesa dell’esito degli esami tossicologici, la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo del presbitero.



Il post di cordoglio per la morte di don Danilo Priori, condiviso sulla propria pagina Facebook dall’Unitalsi, associazione della quale il sacerdote era stato assistente nazionale

Danilo Priori da un po’ di tempo era rientrato a Roma, per un periodo di quiescenza per motivi personali. Si trovava in vacanza in Sicilia, dove aveva prenotato per tre notti la camera d’albergo nella quale è stato poi trovato senza vita.

Le indagini dei carabinieri

Dalle prime ricostruzioni pare confermato che l’uomo si trovasse in Sicilia per vacanza, e non per attività legate al suo lavoro. A trovare il corpo già privo di vita del 53enne sarebbero stati gli addetti alle pulizie della struttura che, entrati in camera per rassettare, lo avrebbero trovato all’interno della doccia.

Sul caso sono già al lavoro i carabinieri, che avrebbero appurato che il sacerdote non sarebbe uscito dalla propria camera né avrebbe ricevuto qualcuno dopo essere rientrato l’ultima volta in albergo.

In seguito alla segnalazione ricevuta dalla struttura, i carabinieri hanno atteso che il medico legale effettuasse l’ispezione cadaverica prima di effettuare tutti i rilievi necessari, per poi trasferire la salma all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, dove nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia.

Il cordoglio dell’Arcidiocesi e dell’Unitalsi

All’interno della camera d’hotel i carabinieri avrebbero poi ritrovato alcuni farmaci, che il sacerdote assumeva per una patologia, e anche una boccetta di tranquillanti che avrebbe assunto per dormire. Per far luce su questi aspetti bisognerà comunque attendere un paio di mesi, così da poter avere i risultati dei test tossicologici.

Nato a Roma il 17 settembre del 1970, Danilo Priori era laureato in Giurisprudenza e Teologia e appassionato di letteratura e poesia. Aveva anche pubblicato alcuni suoi componimenti, dei romanzi e dei saggi. Oltre a L’Aquila, Danilo Priori aveva prestato servizio anche nei comuni di Scoppito, Tornimparte e Cansatessa, ed era stato anche assistente nazionale dell’Unitalsi.

Sia l’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) che l’Arcidiocesi de L’Aquila hanno espresso tramite social il loro “cordoglio per la prematura scomparsa” di don Danilo Priori.