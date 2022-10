Guido Crosetto contro Lucia Annunziata: è polemica sui social dopo l'attacco di Franco Bassanini

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Il tweet al vetriolo contro Lucia Annunziata di un ex ministro di sinistra è servito da assist a Guido Crosetto, braccio destro di Giorgia Meloni, per scagliarsi contro la giornalista e lo stato dei media in Italia.

Bassanini contro Lucia Annunziata per l’intervista a Gianni Cuperlo

A lanciare il sasso è stato Franco Bassanini, deputato tra il 1979 e il 1996 e senatore tra il 1996 e il 2006, nonché ministro per la Funzione pubblica tra il 1996 e il 1998 con Prodi e tra il 1999 e il 2001 con D’Alema e Amato.

Il politico e accademico, oggi del PD, ha criticato aspramente i modi di Lucia Annunziata durante l’intervista a Gianni Cuperlo, in cui l’intervistatrice di Mezz’ora in più ha chiesto all’ex presidente dem di fare il punto sulle elezioni.

Franco Bassanini ha chiesto ai suoi follower se fosse “normale che un conduttore di un talk show della tv pubblica pretenda di imporre la propria posizione politica” al suo intervistato.

Citando proprio come esempio “Lucia Annunziata che cerca invano di far dire a Gianni Cuperlo che l’errore del PD è stato sostenere la resistenza ucraina e le scelte atlantiche di Draghi“.

È così da anni: rappresentano le proprie idee, non sono interessati a far capire quelle altrui e si nutrono di pregiudizi. Chi non è di sx è abituato. Non solo in Rai. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) October 9, 2022

Anche Guido Crosetto entra nella polemica: cosa ha scritto su Twitter

A stretto giro ha replicato Guido Crosetto, spiegando funziona “così da anni“, con conduttori che “rappresentanti le proprie idee” e “non sono interessati a far capire quelle altrui e si nutrono di pregiudizi“.

“Chi non è di sinistra è abituato“, ha sottolineato l’esponente di Fratelli d’Italia, aggiungendo che il problema non si verifica “solo in Rai”.

Le risposte a Guido Crosetto e i riferimenti a Corrado Formigli

Il commento tagliente del fedelissimo di Giorgia Meloni – e papabile ministro, secondo le varie indiscrezioni che riguardano la nascita del prossimo governo – non è passato inosservato.

A tanti utenti non è sfuggito il riferimento velato alle varie liti con Corrado Formigli, mattatore dell’approfondimento politico di La7.

Guido Crosetto addirittura abbandonò il suo studio lo scorso anno, accusando il conduttore di aver messo in piedi un “plotone di esecuzione contro Giorgia Meloni”.

Altri frequentatori di Twitter hanno invece fatto notare al politico di FdI che in televisione esistono anche tanti conduttori e giornalisti più o meno apertamente schierati a destra o centrodestra, e il problema sarebbe dunque bipartisan da sempre.