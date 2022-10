Ministri del Governo Meloni, la corsa al Ministero dell'Economia: sfuma Scannapieco, riflettori su Micciché

Giorgia Meloni vorrebbe presentare la sua squadra mercoledì 12 ottobre, alla vigilia della prima riunione delle due Camere, annunciando i ministeri con portafoglio, i presidenti di Camera e Senato, i tre sottosegretari alla presidenza del Consiglio. Secondo le ultime indiscrezioni, nel suo governo dovrebbero far parte 7 donne.

Salgono le quotazioni di Miccichè, sfuma Scannapieco

Uno dei nodi principali da sciogliere per Giorgia Meloni riguarda il ministero dell’economia, uno dei ministeri chiave del futuro governo. Come riportato dal Corriere della Sera, oltre a quello dell’ex direttore di Bankitalia Fabio Panetta, ha cominciato a circolare il nome del presidente della divisione Imi di Banca Intesa Gaetano Miccichè. Si sarebbe tirato indietro Dario Scannapieco, amministratore delegato di CAssa depositi e prestiti.

Un’altra ipotesi più politica vedrebbe in pole position Giancarlo Giorgetti (Lega), oggi allo Sviluppo economico. Improbabile tuttavia che Meloni lasci al secondo partito della coalizione – la Lega – un ministero così importante.

Calderoli e La Russa per le presidenze di Camera e Senato

Per la presidenza della Camera, i nomi che circolano in maniera insistente in queste ore sono quelli di Roberto Calderoni e di Riccardo Molinari, entrambi della Lega.

Per quanto concerne invece la presidenza del Senato, seconda carica dello Stato, Giorgia Meloni starebbe pensando a un suo fedelissimo come Ignazio La Russa.

Le ipotesi per il Viminale e la Giustizia

Scartata – al momento – l’ipotesi di Matteo Salvini al Viminale, i nomi papabili sono quelli di Daniela Santanchè e Isabella Rauti.

Fonte foto: ANSA Per la presidenza del Senato circola il nome di Ignazio La Russa

Nella Lega sono in pole position per incarichi di governo ci sono Giulia Bongiorno, Vannia Gava, Erika Stefani, Lucia Borgonzoni e Alessandra Locatelli.

Sul fronte della Giustizia, i favoriti sembrano essere Giulia Bongiorno e l’ex procuratore Carlo Nordio, il nome su cui punta molto Fratelli d’Italia.