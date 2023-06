Figlio di Biden patteggia dopo la condanna per evasione fiscale, tutta l'ira di Donald Trump: cos'ha detto

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Patteggiamento per Hunter Biden. Il figlio del presidente statunitense Joe Biden ha raggiunto un accordo con la procura federale in base al quale si dichiarerà colpevole di evasione fiscale e possesso illegale di un’arma da fuoco. Duro l’attacco dell’ex presidente Donald Trump: “Il nostro sistema è a pezzi”.

Hunter Biden patteggia

Hunter Biden ha raggiunto un accordo con la giustizia statunitense per patteggiare nell’ambito di una inchiesta per reati fiscali e per possesso irregolare di un’arma da fuoco. Lo rivela il Washington Post, citando documenti depositati oggi, martedì 20 giugno, al tribunale distrettuale del Delaware.

L’accordo consente al 53enne uomo d’affari di evitare un processo che avrebbe costituito un problema per la Casa Bianca, con giorni o settimane di titoli sui giornali, e l’eventuale condanna.

Il patteggiamento dovrà essere approvato da un giudice federale e quindi non è ancora chiaro quando il figlio di Joe Biden dovrà presentarsi in aula per dichiararsi colpevole.

Di cosa è accusato il figlio di Biden

L’inchiesta del dipartimento di Giustizia statunitense nei confronti di Hunter Biden era stata avviata durante l’amministrazione Trump e riguardano reati che sarebbero stati commessi tra il 2017 e il 2018, in un periodo in cui il padre Joe Biden non aveva incarichi governativi.

Il secondo figlio del presidente statunitense è accusato di non aver pagato l’imposta federale sul reddito, per una somma totale di circa 1,2 milioni di dollari.

Il presidente statunitense Joe Biden con il figlio Hunter (e la nipotina)

Inoltre avrebbe acquistato una pistola in un periodo in cui faceva uso di cocaina, cosa vietata dalla legge. Hunter Biden aveva raccontato tempo fa di aver lottato contro la dipendenza dalla droga dopo la morte del fratello Beau nel 2015.

L’attacco di Donald Trump

“Il presidente e la First Lady amano Hunter e lo sostengono nel percorso di ricostruzione della sua vita”, dice la Casa Bianca in una nota, precisando che sul caso “non ci saranno altri commenti”.

Decisamente diverso invece il commento dell’ex presidente Donald Trump, battuto da Joe Biden alle ultime presidenziali. “Il dipartimento di Giustizia corrotto di Biden ha annullato una possibile condanna di centinaia di anni dando a Hunter Biden solo una multa stradale: il nostro sistema è a pezzi”, ha detto il magnate sul suo social Truth.

Trump è stato recentemente incriminato a Miami per 37 capi d’imputazione per la gestione dei documenti classificati che erano stati portati nel suo resort di Mar-a-Lago, in Florida e per intralcio alle indagini.