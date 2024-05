Corrado Augias contro Giorgia Meloni per l'accoglienza a Chico Forti: "Paese burlesco, pagheremo quel gesto"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Non accennano a placarsi le polemiche per l’accoglienza di Giorgia Meloni a Chico Forti. L’ultimo in ordine di tempo ad aver criticato la presidente del Consiglio è stato Corrado Augias.

Cosa ha detto Corrado Augias su Giorgia Meloni e Chico Forti

Ospite di ‘Tagadà’ su La7, Corrado Augias è stato molto critico sul modo in cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto Chico Forti al suo rientro in Italia dagli Stati Uniti d’America per scontare la sua condanna nel nostro Paese.

Augias ha detto: “A Washington si sono molto irritati per quel gesto, che credo che pagheremo in qualche modo. È l’immagine di un Paese un po’ burlesco. Parlandone con Gramellini, ho detto: ‘Stimoliamo un decreto che dica che il cittadino italiano che viene condannato da un tribunale straniero e torna in Italia per scontare tutta o parte della pena viene ricevuto all’aeroporto dal presidente del Consiglio. Stabiliamo un decreto che valga per tutti”.

Poi ha aggiunto: “Si rende conto che è una follia? È stato un gesto improvvido. È stato un gesto elettorale. Come se venisse liberato dalle mani di banditi, come se fosse un rapito e non uno condannato da un tribunale della Florida, di cui si può pensare qualunque cosa, ma la presidente del Consiglio va alla Casa Bianca a farsi baciare sulla testa dal presidente ed è amica degli Stati Uniti e, dunque, dovrebbe rispettare le sentenze di un tribunale americano”.

Corrado Augias ha poi spostato l’attenzione sull’Europa: “La stessa prudenza io la auspicherei sull’Europa, per la quale andremo a votare tra un paio di settimane. Non puoi abbracciare Ursula von der Leyen, baciarla e girare sotto braccio con lei e…”. A questo punto è intervenuta la conduttrice di ‘Tagadà’ Tiziana Panella: “… E poi preferire la Le Pen”.

Ancora Augias: “Come si fa? Io capisco che la politica ti può portare a cambiar rotta. Nessuno è un angelo, neanche noi che siamo qui a chiacchierare. Ma un po’ di coerenza, santo cielo! Scegli una linea e tienila”.

Fonte foto: ANSA

Chico Forti al suo arrivo a Trento per incontrare la mamma 96enne.

Il post di Giorgia Meloni per il ritorno in Italia di Chico Forti

Giorgia Meloni ha incontrato Chico Forti all’aeroporto di Pratica di Mare al suo rientro in Italia.

La presidente del Consiglio, poco dopo, ha pubblicato un post su Facebook con una foto di lei e Forti sorridenti e la scritta: “Chico Forti è tornato in Italia. Fiera del lavoro del Governo italiano. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione”.

Le polemiche su Chico Forti

L’accoglienza di Giorgia Meloni a Chico Forti è stata criticata dalle opposizioni. Tra i critici, anche il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi, che ha detto: “Sono contento che dopo decenni di carcere americano sia rientrato in Italia. Ringrazio le Istituzioni che lavorano per i nostri connazionali all’estero. Giorgia Meloni ha trasformato il rientro in uno show per il Governo. Ognuno ha il suo stile: quando sono rientrati i Marò io mi sono comportato in modo diverso. Per me un Premier deve fare lo statista, non l’influencer. Se un italiano torna a casa non possiamo che esprimere soddisfazione: vale per la Baraldini, Forti, i marò. Vale per tutti, indipendentemente dalle idee politiche. Chi trasforma queste vicende in campagna elettorale sbaglia”.

Anche il leader M5S Giuseppe Conte ha criticato Giorgia Meloni: “Come premier mai mi sarei sognato di andarlo ad accogliere in aeroporto, perché condannato secondo le regole processuali di un Paese democratico considerato amico”.

Nei giorni successivi al suo ritorno in Italia, al centro delle critiche è finito anche il trattamento “da star” in carcere di Chico Forti.