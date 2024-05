Chico Forti trasferito da Rebibbia a Verona, l'accoglienza di Meloni è un caso: opposizioni all'attacco

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Chico Forti, rientrato in Italia nella giornata di sabato accolto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stato trasferito dal carcere di Rebibbia a quello di Verona. Intanto, le opposizioni attaccano e chiedono un pari trattamento per Ilaria Salis.

Chico Forti trasferito da Rebibbia a Verona

Stando a quanto appreso e riportato dall’agenzia ‘ANSA’, Chico Forti, dopo aver passato la notte a Rebibbia Nuovo Complesso, è partito con un mezzo della Polizia penitenziaria in direzione carcere di Verona.

Chico Forti è stato rilasciato dopo 24 anni, dopo una condanna all’ergastolo in Florida per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio 1998. L’aereo con a bordo Forti è arrivato sabato all’aeroporto militare di Pratica di Mare. Ad accoglierlo c’era la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intervistato dal ‘Tg1’, Chico Forti ha detto: “Ho sognato ogni giorno questo momento. Dovevo dichiararmi colpevole per avere l’estradizione, è l’unico motivo per cui l’ho fatto”.

Polemica sull’accoglienza di Giorgia Meloni a Chico Forti

Nella mattinata di sabato, Giorgia Meloni ha festeggiato con un post su Facebook il ritorno di Chico Forti in Italia. Le sue parole. a corredo di una foto in cui appare sorridente assieme a Forti: “Chico Forti è tornato in Italia. Fiera del lavoro del Governo italiano. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione”.

Il modo in cui la presidente del Consiglio ha accolto Chico Forti è stato criticato dalle opposizioni. Su Facebook, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha scritto: “Sono contento che Chico Forti dopo decenni di carcere americano sia rientrato in Italia. Ringrazio le Istituzioni che lavorano per i nostri connazionali all’estero. Giorgia Meloni ha trasformato il rientro in uno show per il Governo. Ognuno ha il suo stile: quando sono rientrati i Marò io mi sono comportato in modo diverso. Per me un Premier deve fare lo statista, non l’influencer. Se un italiano torna a casa non possiamo che esprimere soddisfazione: vale per la Baraldini, Forti, i marò. Vale per tutti, indipendentemente dalle idee politiche. Chi trasforma queste vicende in campagna elettorale sbaglia”.

Su X, Enrico Costa di Azione ha scritto: “Davvero non comprendo questo tripudio di governo su Chico Forti. Va bene la soddisfazione per l’azione diplomatica andata a buon fine, ma la presidente del Consiglio che lo va ad accogliere all’aeroporto non ha nessun senso”.

Opposizione all’attacco contro Giorgia Meloni per l’accoglienza a Chico Forti.

Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, intervenendo a ‘L’Attimo Fuggente’, ha detto: “Il governo italiano ha festeggiato per Chico Forti, mentre per Ilaria Salis sono state fatte solo accuse di ogni tipo. Meloni non ha fatto nulla per tirarla fuori, c’è una sproporzione. Non capisco perché uno debba essere riportato in Italia mentre l’altra no”.

La prima pagina de Il Fatto Quotidiano su Chico Forti: “Benvenuto assassino”

Sulla prima pagina dell’edizione di domenica 19 maggio, ‘Il Fatto Quotidiano’, in riferimento al ritorno di Chico Forti in Italia, ha titolato: “Benvenuto assassino“.