Chico Forti rientra oggi in Italia: dove atterrerà e dove sarà trasferito. Le sue parole sulla "rinascita"

Chico Forti, il 65enne italiano rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, è atteso oggi, sabato 18 maggio, in Italia.

Il ritorno di Chico Forti in Italia

A riportare l’indiscrezione sull’imminente rientro in Italia di Chico Forti è stato ‘Il Tempo’, secondo il quale il 65enne trentino è atteso già per questa mattina all’aeroporto militare di Pratica di Mare.

Venerdì sera, infatti, un Falcon 2000 della nostra Aeronautica è decollato da Miami per riportarlo a Roma.

Uno striscione in sostegno di Chico Forti.

Dove sarà trasferito Chico Forti

Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, l’aereo con a bordo Chico Forti atterrerà in tarda mattinata nell’aeroporto militare di Pratica di Mare e il 65enne trentino, condannato all’ergastolo in Florida per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998, verrà poi portato nel carcere di Verona, in attesa di espletare le successive procedure.

Le parole di Chico Forti

“Per me ora comincia la rinascita“: sono queste le parole riferite a persone a lui vicine da Chico Forti poco prima del suo trasferimento, dal carcere a Miami all’Agenzia statunitense per l’immigrazione.

Il 65enne trentino avrebbe anche detto di essere “molto positivo” riguardo al suo nuovo trasferimento.

La reazione di familiari e amici di Chico Forti

C’è un rigoroso “no comment” da parte di familiari e amici in merito. Il loro auspicio, in ogni caso, come riportato ancora da ‘ANSA’, è che “questa vicenda che ormai dura da 25 anni si possa velocemente concludere”. Familiari e amici avrebbero, inoltre, fatto presente che “l’intervento del governo Meloni nelle scorse settimane ha dato un’accelerata all’iter“.

L’agenzia ‘Adnkronos’ ha riportato le parole di Gianni Forti, zio di Chico: “Noi non abbiamo ancora notizie ufficiali, probabilmente è trapelato qualcosa dal ministero ed è arrivato prima alla stampa. Ho sentito anche l’avvocato ma nemmeno lui ha conferme. Mi auguro sia tutto vero, ma per adesso non c’è nulla di ufficiale. Nemmeno l’avvocato ha ricevuto comunicazioni al momento. Per ora non ho notizie ufficiali, sarei il primo a saltare per aria dalla gioia”.

La storia di Chico Forti

Chico Forti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio 1998, era stato scarcerato alcuni giorni fa. L’autorizzazione al trasferimento in Italia era stata annunciata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la sua visita a Washington il primo marzo scorso.

Nella scheda di Chico Forti del Florida Department of Correction, alla data di inizio custodia (il 7 luglio 2000) è stata aggiunta quella del 15 maggio, indicata come data del rilascio dopo un’udienza in cui aveva siglato l’accordo con il giudice federale statunitense per scontare il resto della pena in Italia, dove la corte d’Appello di Trento ha già convertito nelle scorse settimane la sentenza statunitense. Era l’ultimo passaggio prima del rientro nel nostro Paese.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.