Compra un Gratta e Vinci da 100 mila euro, ne acquista un altro per festeggiare e ne rivince 300 mila

Non solo una doppia vincita al Gratta e Vinci, ma con la seconda giocata il premio è risultato triplicato. Così una signora di 70 anni è diventata un caso di “fortuna sfacciata”, come definita dalla stampa locale, dopo aver sbancato le casse delle lotterie della fortuna nel Delaware, Stati Uniti, con una prima vincita dell’equivalente di 100 mila euro e una seconda pari a 300 mila euro.

Vince due volte al Gratta e Vinci, la fortuna di una 70enne

Teatro della vicenda è la cittadina di Newark, nel Delaware.

Una signora di 70 anni ha acquistato due biglietti della Delaware Lottery in una stazione di servizio della città. La donna ha scoperto di aver vinto 100 mila dollari e il 20 ottobre è andata presso la sede statale del concorso a premi per ritirare il denaro dovuto.

Secondo ‘Insider’, una volta ritirato il suo premio in denaro la 70enne ha deciso di festeggiare la vincita tentando nuovamente la fortuna.

A questo giro si è recata presso una stazione di servizio di Dover dove ha acquistato tre biglietti del concorso Serious Money. Con grande stupore, la 70enne ha ottenuto una vincita di 300 mila dollari.

Così si è di nuovo recata presso la sede della lotteria per riscuotere.

Le parole dei funzionari

I funzionari della lotteria, ascoltati da ‘Insider’, hanno raccontato il momento in cui la donna si è recata di nuovo presso la loro sede per incassare la seconda vincita: “Quando ho grattato il biglietto Serious Money vincente da 300 mila dollari più tardi, nel corso della giornata, siamo rimasti lì seduti increduli. È stata una follia assoluta“.

Ancora, l”Insider’ ha raccolto le dichiarazioni di Helene Keeley, direttrice della lotteria di Delaware, che riferito: “È fantastico vedere i nostri giocatori portare a casa cifre a sei zeri e i giochi istantanei continuano a sorprendere e deliziare i giocatori in tutto lo Stato”.

L’identità della donna e l’impiego della vincita

Per ovvi motivi la donna ha scelto di restare anonima.

Una volta ritirata la somma complessiva di 400 mila dollari, la signora di 70 anni ha riferito che conserverà l’intero incasso per la sua pensione, senza far cenno di alcun progetto per il futuro.

In Italia nel mese di gennaio, un uomo di Rubiera (Reggio Emilia) ha vinto due milioni di euro al Gratta e Vinci, la stessa cifra vinta nella stessa provincia qualche mese prima.