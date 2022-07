Gratta e Vinci, vinti 2 milioni di euro a Reggio Emilia: chi è il fortunato vincitore

Dopo aver terminato il suo turno di notte si è recato al bar Pit Stop di Poviglio, nella provincia di Reggio Emilia, e lì ha acquistato un “Gratta e Vinci“, che gli ha permesso di vincere ben 2 milioni di euro. Nonostante non sia stata resa pubblica (per ovvi motivi) l’identità del vincitore, filtrano le prime indiscrezioni.

L’identikit del vincitore

Secondo quanto riportato da ‘Leggo’, il fortunato vincitore è un uomo di età compresa tra i 40 e i 50 anni, che ha già depositato il prezioso tagliando (su tratta di un biglietto “Miliardario Maxi”) agli uffici delle Lotterie nazionali, a Roma. Entro un mese e mezzo dovrebbe ricevere la somma prevista, che verrà accreditata sul conto corrente.

Si tratterebbe di un cliente abituale del bar Pit Stop di Poviglio, che si trova all’interno di una stazione di servizio. A confermarlo è stato lo stesso gestore del locale.

Fonte foto: ANSA Il “Gratta e Vinci” vincente a Poviglio era un “Miliardario Maxi”.

Il racconto del gestore del bar dove è stato acquistato il tagliando vincente

Il gestore del bar Pit Stop di Poviglio, dove una settimana fa è stato acquistato il “Gratta e Vinci” da 2 milioni di euro, ha rivelato: “Il vincitore è un cliente abituale che lavora in questa zona. Ha grattato il suo biglietto e ha subito sospettato di aver vinto qualcosa. Mentre leggeva i dati appariva stupito, incredulo. Diceva: ‘Quello che leggo è vero? Quello che leggo è vero?’. Abbiamo pensato che fosse una vincita minore, di 2 mila euro. Poi, controllando bene, si è evidenziata la somma vera: 2 milioni di euro. Ha cominciato ad abbracciare le persone presenti in quel momento nel bar”.

Altri 2 milioni di euro vinti a Verano Brianza

Non gioisce solo la provincia di Reggio Emilia: altri 2 milioni di euro, infatti, sono stati vinti recentemente a Valmontone e in Lombardia, nella provincia di Monza e Brianza.

Quest’ultimo fortunato “Gratta e Vinci” è stato acquistato lo scorso 15 giugno presso il bar La Vergine, in via Comasina di Verano Brianza.

La conferma della vincita è arrivata la settimana scorsa, quando è stata comunicata ufficialmente al proprietario del locale, punto di ritrovo di camionisti da tutta Italia. Il bar si trova nei pressi della Statale 36 che da Milano porta in Valtellina e a Lecco. Anche in questo caso non è nota l’identità del fortunato vincitore.