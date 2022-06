Gratta e Vinci fortunato a Roma: 2 milioni di euro vinti in una tabaccheria di Valmontone

Valmontone baciato dalla fortuna. Nella cittadina a sud di Roma infatti un fortunato giocatore ha vinto due milioni di euro con un Gratta e Vinci. Emozionato e incredulo il tabaccaio quando il cliente gli ha chiesto di controllare la vincita con il tagliando appena grattato.

Gratta e Vinci, 2 milioni a Valmontone

La vincita da due milioni di euro al Gratta e Vinci, riporta ‘Il Messaggero’, è stata fatta sabato pomeriggio in una tabaccheria di Valmontone, sulla Casilina, a sud di Roma. Con un biglietto da dieci euro della serie “Tutto per tutto”.

A raccontare la vincita al quotidiano romano è stato il titolare del negozio, Michele Conte. C’erano poche persone sabato pomeriggio: una donna ha comprato un Gratta e Vinci, subito dopo un uomo ha fatto lo stesso. L’ha scelto, l’ha grattato e poi ha chiesto al tabaccaio di guardare il tagliando: “Controlla se i miei occhi hanno visto bene”.

Emozionato e incredulo, Conte ha confermato la vincita milionaria: 2 milioni di euro. Ed entrambi si sono messi a ridere. Il tabaccaio ha fatto delle copie del biglietto e lo ha poi subito restituito al vincitore.

Il titolare del negozio ha infatti spiegato al Messaggero che in questi istanti gli era venuto in mente la storia del tabaccaio di Napoli che dopo la verifica della vincita era scappato con un Gratta e Vinci da mezzo milione. L’uomo era stato poi fermato dalla polizia all’aeroporto di Fiumicino, mentre cercava di partire per le Canarie.

Vincita milionaria al Gratta e Vinci: l’incasso

Il tabaccaio ha raccontato di aver poi invitato il fortunato cliente ad andare subito via, tornare a casa e mettere il tagliando in un posto sicuro. “L’ho fatto per evitargli problemi con eventuali malintenzionati perché rimaneva lì, contento, mentre si spargeva la voce e non si rendeva conto di quanti soldi avesse vinto”, ha detto al Messaggero.

Si tratta della vincita più alta mai fatta a Valmontone. Negli anni passati, ha spiegato Conte, la cui famiglia ha due tabaccherie in città e una a Velletri, c’erano state altre vincite consistenti, 50mila e 70mila euro, ma mai così alte.

Due milioni di euro che il giocatore dovrà andare ad incassare in una concessionaria abilitata. Una volta pagate le tasse, pari al 20% della vincita, il fortunato vincitore potrà iniziare a godersi i suoi 1,6 milioni di euro.

Chi è il fortunato vincitore

Il tabaccaio ha detto di non sapere chi sia il cliente che ha vinto 2 milioni di euro con un biglietto del Gratta e Vinci. C’è chi pensa che possa trattarsi di qualcuno residente a Valmontone; di sicuro, ha spiegato il tabaccaio, non è uno dei suoi clienti abituali.

C’è invece chi che pensa che possa trattarsi di qualcuno di fuori. La tabaccheria infatti è in una zona di passaggio, lungo la Casilina, ai margini della cittadina.