Gratta e Vinci da due milioni di euro a Rubiera, il sesto comune più ricco d'Italia: caccia al fortunato

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Dieci euro in cambio di due milioni di euro. Da qualche giorno a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, non si parla d’altro. Del fortunato giocatore, al momento ignoto, che ha pescato un Gratta e Vinci da ben due milioni di euro in una tabaccheria della cittadina.

Gratta e Vinci da due milioni di euro a Rubiera

Non si sa chi sia il fortunato neo milionario, né quando sia stato comprato il tagliando vincente. Il gestore della tabaccheria dove è stato comprato il Gratta e vinci milionario ha infatti scoperto la maxi-vincita soltanto quando il gestore del gioco gliela ha comunicata.

Come riporta la Gazzetta di Reggio, si sa solo che l’ignoto vincitore ha chiesto il pagamento del premio all’Ufficio lotterie di Roma il 12 gennaio scorso. L’acquisto potrebbe quindi risalire ai giorni precedenti.

Rubiera baciata dalla fortuna: vinti due milioni di euro col Gratta e Vinci

Ignoto il vincitore

“In quei giorni c’era molto movimento nella tabaccheria e dunque non abbiamo proprio idea di chi possa aver acquistato il gratta e vinci”, ha detto al quotidiano reggiano il titolare della tabaccheria, Massimo Broccoli.

Il tabaccaio ha raccontato che finora nessuno si è fatto vivo, anche solo per ringraziare il venditore. “Nella mia attività e in paese ci sono state altre vincite consistenti, ma questa devo dire che è decisamente molto alta”, ha aggiunto.

Il biglietto vincente da 10 euro

Il biglietto vincente del Gratta e Vinci costa 10 euro e fa parte del gioco “Sfinge d’Oro”. Si tratta di una vincita davvero straordinaria, perché il regolamento prevede l’emissione di due biglietti da due milioni di euro ogni venti milioni (circa) di schedine.

Rubiera, il sesto comune più ricco d’Italia

Rubiera dunque baciata dalla fortuna. O per meglio dire la provincia di Reggio Emilia, dato che nel luglio scorso nello stesso territorio, a Poviglio, era stati vinti altri due milioni di euro con un Gratta e Vinci.

La speranza ora è che quei due milioni siano finiti nelle tasche di qualcuno che ne abbia bisogno, e non in quelle di uno dei “paperoni” della città. Rubiera infatti lo scorso anno era balzato agli onori delle cronache per essere uno dei comuni più ricchi d’Italia, precisamente il sesto.

A certificarlo una indagine dell’Agenzia delle Entrate elaborata sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi dei cittadini italiani relativi al 2019, l’anno prima del Covid. Per ricchezza si intende il reddito procapite medio, che si calcola sommando tutti i redditi dichiarati e dividendo tale somma per il numero dei cittadini (14 mila circa a Rubiera).

Dall’indagine è emerso che un rubierese vanta in media un reddito di 35.163 euro, il più alto dell’Emilia Romagna e il sesto d’Italia.