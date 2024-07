Ondata di caldo a fine luglio, l'anticiclone fa scattare il bollino rosso in diverse città: previsioni meteo

Caldo africano anche sull’Italia. La massa d’aria che ha portato temperature fino ai 45 gradi in Spagna investirà il nostro Paese – seppur non con la stessa veemenza – entro la fine dell’ultimo weekend di luglio. Qualche temporale sull’arco alpino e nella zona dell’Appennino, per il resto ondata di caldo e bollino rosso pronto a scattare in diverse città, dove si sfioreranno i 40 gradi. Ecco le previsioni meteo del fine-settimana.

La rimonta dell’anticiclone e le ondate di caldo

Secondo gli esperti di 3bMeteo, l’area di alta pressione di matrice africana porterà il caldo anche sull’Italia.

La rimonta dell’anticiclone dovrebbe comportare temperature massime fino a 39-40 gradi nel weekend, con alti tassi di umidità.

Fonte foto: ANSA L’Italia nella morsa del caldo

Le città più calde nel weekend

Ecco le città più calde venerdì 26 e sabato 27 luglio, secondo il Ministero della Salute e il suo bollettino sulle ondate di calore.

Venerdì 26 luglio – bollino arancione

Firenze: 37 gradi

37 gradi Frosinone: 36 gradi

36 gradi Palermo: 36 gradi

36 gradi Perugia: 35 gradi

35 gradi Rieti: 34 gradi

34 gradi Roma: 36 gradi

Sabato 27 luglio – bollino arancione

Bologna: 37 gradi

37 gradi Bolzano: 33 gradi

33 gradi Campobasso: 31 gradi

31 gradi Firenze: 37 gradi

37 gradi Frosinone: 37 gradi

37 gradi Latina: 38 gradi

38 gradi Palermo: 37 gradi

37 gradi Perugia: 36 gradi

36 gradi Pescara: 35 gradi

35 gradi Rieti: 35 gradi

35 gradi Roma: 37 gradi

37 gradi Viterbo: 36 gradi

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 26 luglio

Nord: locali disturbi nuvolosi al mattino ma sempre innocui. Pomeriggio con locali brevi acquazzoni sulle Alpi e in Appennino. Sole altrove. Temperature in rialzo, massime tra 29 e 34 gradi ;

locali disturbi nuvolosi al mattino ma sempre innocui. Pomeriggio con locali brevi acquazzoni sulle Alpi e in Appennino. Sole altrove. Temperature in rialzo, massime tra 29 e 34 gradi Centro: sole prevalente, salvo variabilità diurna sull’Appennino con qualche breve acquazzone, più probabile tra Lazio e Abruzzo. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 36 gradi;

sole prevalente, salvo variabilità diurna sull’Appennino con qualche breve acquazzone, più probabile tra Lazio e Abruzzo. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 36 gradi; Sud: tempo in gran parte soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di locali piovaschi sulla Sicilia interna. Temperature stabili, massime tra 30 e 34 gradi.

Sabato 27 luglio

Nord : tempo in prevalenza soleggiato, salvo qualche nota instabile sulle Alpi centro occidentali tra mattino e pomeriggio. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 31 e 36 gradi;

: tempo in prevalenza soleggiato, salvo qualche nota instabile sulle Alpi centro occidentali tra mattino e pomeriggio. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 31 e 36 gradi; Centro: giornata con sole prevalente. Lieve variabilità diurna sull’Appennino con formazione di breve temporale tra Lazio e Abruzzo. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi;

giornata con sole prevalente. Lieve variabilità diurna sull’Appennino con formazione di breve temporale tra Lazio e Abruzzo. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi; Sud: tempo in gran parte soleggiato, salvo al pomeriggio la formazione di addensamenti sulla Sicilia interna. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.

Domenica 28 luglio

Nord: giornata nel complesso stabile e soleggiata, eccezion fatta per una località instabilità tra pomeriggio e sera su alta Lombardia, Trentino-Alto Adige e Dolomiti. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi;

giornata nel complesso stabile e soleggiata, eccezion fatta per una località instabilità tra pomeriggio e sera su alta Lombardia, Trentino-Alto Adige e Dolomiti. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi; Centro: sole prevalente salvo occasionale variabilità diurna in Appennino ma con fenomeni del tutto sporadici. Temperature in rialzo, massime tra 34 e 39 gradi;

sole prevalente salvo occasionale variabilità diurna in Appennino ma con fenomeni del tutto sporadici. Temperature in rialzo, massime tra 34 e 39 gradi; Sud: tempo soleggiato, al pomeriggio formazione di addensamenti sparsi lungo l’Appennino ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi.