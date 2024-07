Vivian Jenna Wilson figlia transgender di Elon Musk si scaglia contro il padre: l'attacco all'imprenditore

Non ha nessuna intenzione di rimanere in silenzio, Vivian Jenna Wilson, la figlia transgender di Elon Musk, che il multimilardario ha affermato di considerare morta dopo l’operazione per la riassegnazione del sesso. “Essenzialmente ho perso mio figlio. Lo chiamano ‘deadnaming’ per un motivo, perché tuo figlio è morto. Mio figlio è morto ucciso dalla cultura woke”, aveva affermato in un’intervista il proprietario del social ‘X’. Dichiarazioni alla quale la 20enne ha risposto sia sui social sia con un’intervista in cui racconta il suo rapporto con il padre e smentisce la sua versione dei fatti.

L’intervista di Vivian Jenna Wilson

“Credo che lui pensasse che io non avrei detto nulla e che avrei lasciato correre. Cosa che non farò, perché se menti sfacciatamente su di me, di fronte a un pubblico di milioni di persone, non posso lasciare correre” ha premesso Wilson intervistata dall’emittente americana Nbc News.

La ventenne ha parlato di un’infanzia vissuta subendo gli atteggiamenti di un padre “freddo, facile all’ira, menefreghista e narcisista” che le chiedeva di essere più maschile. È stato crudele – ha raccontato – Quando ero in quarta elementare, abbiamo fatto un viaggio su strada e non sapevo che in realtà fosse solo una pubblicità per una delle sue auto. Lui mi urlava contro, in modo feroce, perché la mia voce era troppo alta”.

Chi è la figlia transgender di Elon Musk

Vivian Jenna è una dei sei figli che Musk ha avuto dall’ex moglie Justine Wilson.

Nel 2022, aveva presentato una richiesta a un tribunale della California per cambiare il nome e la riassegnazione del sesso, chiedendo anche di assumere il cognome della madre per cancellare qualsiasi legame con il padre.

“Sono legalmente riconosciuta come donna nello stato della California e non mi preoccupo delle opinioni di chi è sotto di me” ha scritto di Vivan sul social Threads, in risposta alle affermazioni del padre, attaccandolo così: “Ovviamente Elon non può dire lo stesso perché, in una foschia alimentata dalla ketamina, è disperatamente alla ricerca di attenzione e approvazione da un esercito di degenerati”.

Le dichiarazioni di Elon Musk

Nella sua intervista, Elon Musk aveva sostenuto di essere stato spinto con l’inganno ad autorizzare l’intervento chirurgico di Vivian: “Sono stato indotto a firmare documenti per uno dei mie figli più grandi, Xavier”.

E ancora: “Questo prima di capire cosa sarebbe accaduto. C’era il Covid e c’era molta confusione e mi è stato detto che se non avessi firmato Xavier avrebbe potuto suicidarsi”.

Il patron del social ‘X’ ha promesso da tempo di voler distruggere quell’ideologia “incredibilmente malvagia”, considerata al pari di una malattia e chiamata da lui “woke mind virus“, che l’avrebbe convinto ad autorizzare l’operazione della figlia.