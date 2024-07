Enrico Testa morso dal ragno violino, corsa in ospedale: paura per il giornalista di Rai Sport, come sta

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Enrico Testa, giornalista caporedattore centrale di Rai Sport, è stato morso nelle scorse ore da un ragno violino. Non è in pericolo di vita, ma avrà bisogno di qualche giorno per ristabilirsi.

Come riferito dal quotidiano romano Il Messaggero, i medici che hanno avuto in cura il giornalista hanno somministrato a quest’ultimo una terapia specifica per contrastare eventuali effetti avversi causati dal veleno rilasciato dall’animale.

Testa ha vissuto ore di paura, ma fortunatamente adesso è fuori pericolo e dopo essere stato visitato in ospedale è tornato a casa sua, a Sacrofano, in provincia di Roma. Proprio nell’abitazione è stato morso dal ragno.

Fonte foto: iStock Un’immagine di un ragno violino

Testa si è subito reso contro della gravità della situazione

Secondo quanto emerso, il giornalista Rai è stato punto mentre stava riponendo degli scatoloni nel giardino della sua villa. Si è immediatamente reso conto della gravità della situazione, agendo di conseguenza.

Una volta giunto in ospedale, il personale sanitario ha provveduto ad aspirare il veleno iniettato dal ragno. Poi gli è stato somministrato il cortisone. Inoltre ha ricevuto un antistaminico.

L’intervento tempestivo dei dottori ha permesso a Testa di tirare un sospiro di sollievo, con la paura che è stata messa da parte fortunatamente.

La pericolosità del ragno violino, il parere dell’esperto

Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni e Tossicologia Maugeri di Pavia, di recente è stato intervistato dall’Adnkronos ed ha cercato di rassicurare circa la pericolosità dei ragni violino.

L’esperto ha spiegato che la tipologia di ragno violino presente in Italia è meno pericolosa di quella che vive in alcune zone dell’America, dell’Africa e dell’Australia. Per Locatelli “non è un’urgenza medica”.

Il dirigente medico ha inoltre dichiarato che i ragni violini presenti lungo lo Stivale non sono letali. Quindi ha evidenziato che, fra le segnalazioni che giungono ogni anno al centro antiveleni, un centinaio sono quelle accertate e “tutti guariscono“. Locatelli ha infine spiegato cosa fare nel caso in cui si venga morsi.