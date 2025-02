Due arresti a Orvieto per la truffa del finto incidente: come funziona, anziana raggirata consegna 12mila euro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Orvieto per truffa ai danni di un’anziana signora. L’episodio è avvenuto sull’autostrada del Sole, dove i due erano in fuga dopo aver ingannato una donna a Colle Val d’Elsa, facendole credere che la figlia fosse coinvolta in un grave incidente. La vittima, presa dal panico, ha consegnato loro gioielli e risparmi per un valore di circa 12mila euro.

La dinamica della truffa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i due giovani, di 24 e 21 anni, hanno convinto la donna che la figlia avrebbe rischiato il carcere se non avesse pagato una somma di denaro a un presunto avvocato. La donna, spaventata, ha consegnato tutti i suoi beni di valore.

L’intervento della Polizia

La segnalazione dell’auto in fuga è stata ricevuta dagli agenti della Stradale di Orvieto, che sono riusciti a intercettare e fermare il veicolo. Durante la perquisizione, sono stati trovati i gioielli nascosti nell’auto e il denaro contante addosso a uno dei due ragazzi.

Conseguenze legali

I due giovani, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati arrestati e portati in carcere, dove l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto. I beni sottratti verranno restituiti alla legittima proprietaria.

Un avvertimento alla comunità

La Polizia di Stato mette in guardia contro questa tecnica del finto incidente, esortando a non cedere a richieste di gioielli o denaro in cambio della risoluzione di presunte vicende giudiziarie. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale della città di Orvieto.

Fonte foto: IPA