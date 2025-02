Como, tentata rapina al polo universitario: 28enne semina il panico e distrugge una stampante da 5 mila euro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per tentata rapina e violenza a pubblico ufficiale il bilancio dell’operazione della Polizia di Stato a Como. Un uomo di 28 anni, originario di Milano, è stato fermato per aver minacciato un impiegato presso il Polo Universitario. L’arresto è avvenuto dopo che l’uomo aveva dato in escandescenza.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 16.00 quando una volante è stata inviata in via Valleggio, a Como. Qui, un uomo aveva tentato di rapinare un impiegato e stava danneggiando oggetti in un magazzino. Gli agenti, informati dalla Centrale Operativa, hanno rapidamente individuato e bloccato il malvivente mentre cercava di fuggire.

Dettagli dell’aggressione

Il 28enne si era introdotto in un’area riservata del Polo Universitario con una scusa banale, minacciando un dipendente e vantando di avere un’arma. Dopo il rifiuto del dipendente di consegnare denaro, l’uomo ha iniziato a minacciare pesantemente, impossessandosi di una costosa stampante, del valore di circa cinquemila euro. Quindi ha guadagnato le scale di emergenza, scaraventando l’oggetto con forza giù per esse, danneggiandolo.

Conseguenze legali

In Questura, sono stati raccolti i dettagli sui precedenti penali dell’uomo, che includono reati contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione. È emersa anche una denuncia da una comunità di recupero di Bergamo per l’allontanamento volontario dell’uomo.

Durante la sua permanenza in Questura, il 28enne ha continuato a mostrare un comportamento violento, portando all’arresto per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. È stato inoltre denunciato per danneggiamento aggravato e altri reati. Il pm di turno ha disposto la sua detenzione in attesa del processo.

