Bancomat impazziti regalano soldi a Dublino: prelievi senza limiti per tutti, il video della ressa

Un episodio a dir poco singolare è avvenuto a Dublino, con il sogno di tantissime persone che si è trasformato improvvisamente in realtà per un incredibile errore informatico. I bancomat della Bank of Ireland, da un momento all’altro, hanno iniziato a rilasciare montagne di banconote senza alcun apparente legame con i fondi dei conti dei clienti. Questo evento insolito ha innescato code e assembramenti davanti agli sportelli automatici, e le immagini di questo straordinario avvenimento si sono diffuse rapidamente sui social media.

Cosa è successo

Se si tralasciano gli aspetti ovviamente esilaranti della vicenda, è chiaro come un evento del genere possa aver messo a dura prova la Bank of Ireland.

Con ogni probabilità, un problema tecnico avrebbe permesso ai clienti di prelevare somme consistenti di contante dai bancomat, addirittura senza averne la copertura nei loro conti.

Bank of Ireland si è affrettata a comunicare che il denaro preso indebitamente dovrà essere restituito

Il passaparola

La situazione, ovviamente, non è rimasta segreta per molto tempo. L’interesse è stato chiaramente subito enorme, con molti individui che si sono precipitati verso gli sportelli automatici, ingolositi dalla possibilità di avere accesso a somme di denaro che altrimenti sarebbero state fuori dalla loro portata finanziaria.

In uno straordinario video girato nelle strade di Dublino, si possono vedere i clienti accorrere davanti a una filiale della banca, convinti che una sorta di “pozzo di soldi” li attendesse.

La risposta della Banca

Tuttavia, la Bank of Ireland non ha perso tempo nel riconoscere l’anomalia e ha dichiarato che, a dispetto dell’errore, le somme extra prelevate dovranno essere restituite.

In una dichiarazione ufficiale che ha spiegato la situazione, l’istituto di credito ha assicurato che ogni somma eccedente sarebbe stata addebitata correttamente sui conti dei clienti.

I casi in Italia

Eventi come quello accaduto a Dublino non si vedono molto spesso, considerando che in questa occasione il problema tecnico si è verificato per numerosi sportelli automatici.

Tuttavia anche in Italia è capitato, in alcuni casi, che uno sportello bancomat abbia iniziato a distribuire banconote in maniera imprevista. È ad esempio il caso di Napoli, dove un passante però ha deciso di comportarsi da buon cittadino di fronte alla “fortuna” inaspettata.

Ben altri problemi, invece, bisogna fronteggiare dalle nostre parti, per quanto riguarda gli sportelli bancomat. Sono sempre più diffuse, infatti, le pratiche fraudolente come la tecnica skimmer per prelevare denaro dagli ATM senza averne diritto.