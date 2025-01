Cade in cartiera a Capannori vicino Lucca, operaio 52enne trovato morto alla Smurfit Kappa di Lunata

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un uomo ha avuto un malore ed è morto mentre lavorava nella cartiera Smurfit Kappa di Lunata, nei pressi di Lucca. La vittima aveva 52 anni. Inizialmente si era pensato a un incidente sul lavoro, ma dopo le prime indagini è emersa l’ipotesi che l’uomo si sia sentito male e che i soccorsi non siano arrivati in tempo per salvarlo.

Nella serata di martedì 7 gennaio un uomo è morto mentre lavorava nella cartiera Smurfit Kappa di Lunata, frazione del comune di Capannori in provincia di Lucca.

Inizialmente si era pensato a un incidente sul lavoro. L’ipotesi principale era che la vittima, un operaio di 52 anni, fosse caduta mentre svolgeva le sue mansioni e che avesse riportato una ferita fatale alla testa.

I soccorsi sono giunti sul posto chiamati dai colleghi dell’uomo che si sono accorti della sua assenza ma non sono arrivati in tempo per salvargli la vita.

Incidente o malore, le indagini sull’operaio

Dopo che i sanitari hanno constatato la morte dell’operaio, sono arrivati sul posto i tecnici della Usl Toscana Nord Ovest, come da prassi nei casi di incidente sul lavoro, per accertarsi delle condizioni in cui la vittima svolgeva le proprie mansioni.

Fin da subito però i tecnici dell’Usl hanno rilevato alcune anomalie sia sul cadavere dell’operaio che nei dintorni. Non sembravano infatti sussistere le circostanze per un incidente fatale sul lavoro.

Stando a quanto riportato dal sito del Corriere Fiorentino, le prime analisi sul corpo dell’operaio avrebbero rivelato che non si sarebbe trattato di un incidente sul lavoro ma di un malore.

I soccorsi alla cartiera di Lunata

Stando alle ricostruzioni quindi, l’uomo si sarebbe sentito male, forse a causa di un infarto, e non sarebbe riuscito a chiedere aiuto ai propri colleghi prima di cadere a terra e perdere conoscenza.

La sua assenza sarebbe stata notata diversi minuti dopo e quindi, una volta arrivati sul posto, i soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all’operaio.

Presso la cartiera sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire esattamente cosa fosse accaduto e assicurarsi che non ci siano colpe nell’incidente.