Omicidio di Marco Magagna a Bovisio Masciago, accoltellato dalla compagna Stella Boggio: si sarebbe difesa

Orrore a Bovisio Masciago, vicino Monza. Un uomo di 38 anni, Marco Magagna, è stato ucciso a coltellate in casa, in via Tonale. Fermata la compagna, Stella Boggio, una donna di 33 anni, accusata di aver commesso l’omicidio, in piena notte, al culmine di una lite. Sarebbe stata lei a chiamare il 112: è stata portata in caserma, a Cesano Maderno, per essere interrogata dai carabinieri. Non si esclude che possa essersi difesa dalle botte dell’uomo.

Cosa sappiamo sull’omicidio di Marco Magagna a Bovisio Masciago

Secondo quanto riferito dall’Ansa, l’omicidio di Marco Magagna a Bovisio Masciago sarebbe avvenuto intorno alle ore 2:30 della notte tra lunedì 6 e martedì 7 gennaio.

Ad aver accoltellato il 38enne sarebbe stata Stella Boggio, la compagna di 33 anni, durante una lite scoppiata nella casa di via Tonale.

Stando al Corriere della Sera, pare che la relazione stesse attraversando un periodo critico: non risulterebbero però pregresse denunce.

Anche i vicini avrebbero riferito agli inquirenti di aver sentito liti burrascose negli ultimi tempi.

L’ipotesi della difesa personale di Stella Boggio

LaPresse aggiunge che Stella Boggio avrebbe reagito alle botte del compagno impugnando un coltello da cucina e colpendolo al petto: “Mi ha aggredita e mi sono difesa”, riporta anche l’Ansa.

Sarebbe stata lei stessa a chiamare il 112 sia stata proprio la compagna della vittima.

I carabinieri, giunti sul posto, avrebbero poi fermato la 33enne, nel frattempo fermata e portata nella caserma di Cesano Maderno, dove ha raccontato la sua versione dei fatti.

In via Tonale anche gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu): inutile la corsa in ospedale, Marco Magagna sarebbe arrivato già morto al pronto soccorso di Desio, in seguito a una emorragia causata dall’unica coltellata sferrata da Boggio.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Monza, dovranno ricostruire la dinamica anche attraverso la testimonianza dei vicini e dei conoscenti.

Chi è Stella Boggio

Dal profilo Facebook di Stella Boggio, 33 anni, si nota che la donna è interior design consultant presso Leroy Merlin.

Prima avrebbe lavorato in Esselunga.

Originaria di Milano, ha avuto una figlia da una precedente relazione.

Il precedente a Bovisio Masciago del 2018

Bovisio Masciago torna sui giornali per dei fatti di cronaca nera.

Il 19 aprile 2018, infatti, Valeria Bufo era stata uccisa a colpi di pistola dal marito Giorgio Truzzi, reo confesso.

La coppia si stava separando: l’uomo, a bordo di una Smart, avrebbe seguito la moglie che, in auto, stava andando a prendere la figlia da scuola.

Al semaforo, Truzzi sarebbe sceso esplodendo almeno 4 colpi dritti al cuore della donna, uccidendola.