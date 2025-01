Europa ricoperta di neve e allerta massima: blackout, aeroporti chiusi e la situazione meteo in Italia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’Europa centro-occidentale ricoperta dalla neve che ha provocato blackout e grossi problemi alla viabilità, anche quella aerea e ferroviaria. Nelle prossime ore, secondo le previsioni meteo, anche alcune zone dell’Italia dovranno fare i conti con freddo, gelo e nevicate. Infatti, per la giornata dell’Epifania, sui monti di confine dell’arco alpino si attendono precipitazioni a partire dai 700-800 metri circa, con accumuli superiori a mezzo metro sulle vette.

Meteo, Europa centro-occidentale sotto la neve: blackout e aeroporti chiusi

Nel corso della giornata di domenica 5 gennaio, parte dell’Europa centro-occidentale – in particolare il nord dell’Inghilterra, l’Olanda e la Germania centrale – è stata raggiunta da una intensa perturbazione che ha portato abbondanti nevicate.

Oltre 40 centimetri di neve sopra i 300 metri d’altezza sono caduti nello Yorkshire. Segnalati blackout in diverse comunità rurali che sono rimaste senza energia elettrica.

Fonte foto: ANSA

Medesimi problemi anche in alcune zone di diverse città come Birmingham, Bristol e Cardiff in Galles. A Liverpool, Manchester e Leeds gli aeroporti sono stati bloccati dalla nevicata per alcune ore.

Tanti anche i treni cancellati e tante le segnalazioni di incidenti stradali, con veicoli bloccati dalla neve o finiti fuori strada a causa del ghiaccio presente sul manto stradale.

Anche nella Germania centrale le nevicate hanno innescato problemi di vario genere. Ad esempio c’è stata l’interruzione temporanea dei voli all’aeroporto di Francoforte. Circa 120 voli in partenza o in arrivo sono stati cancellati nell’attesa che le piste venissero pulite e rese accessibili.

A Hemmingen, nel land del Baden-Würtenberg, registrati otto feriti dopo che un pullman è uscito di strada.

Pesanti disagi anche all’aeroporto di Amsterdam dove sono stati cancellati 68 voli e oltre 200 hanno avuto ritardi considerevoli.

I problemi del traffico aereo hanno avuto ripercussioni in tutto il continente. Ad esempio in Spagna molti viaggiatori di ritorno dalle vacanze natalizie sono rimasti bloccati per ore negli scali di Madrid e Barcellona.

Usa, oltre 2mila voli cancellati: in arrivo la nevicata del decennio

Anche in varie zone degli Usa il maltempo ha provocato problemi di vario genere. Nella giornata di domenica 5 gennaio sono stati più di 2 mila i voli cancellati e 4.500 quelli ritardati. Gli esperti meteo americani hanno spiegato che è attesa la nevicata più intensa del decennio.

Kansas, Arkansas, Kentucky, Missouri e Virginia hanno dichiarato lo stato di emergenza. Si prevede che la neve possa raggiungere i 35 centimetri. Anche in alcuni Stati del Sud come Mississippi e Florida l’allerta e massima e le autorità hanno già diramato avvertimenti per freddo e ghiaccio.

La situazione meteo in Italia: in arrivo neve e pioggia

In Italia sono previste per l’Epifania nevicate in mattinata dai 700-800 metri circa sui monti di confine dell’arco alpino con accumuli superiori a mezzo metro sulle vette.

Previste piogge a bassa quota sulle regioni settentrionali. Il maltempo investirà anche Sardegna e regioni tirreniche centrali. Il richiamo di aria più calda da meridione favorirà invece i venti di scirocco con le temperature che saliranno al Centro-Sud fino a 16 gradi.