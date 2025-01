Neve in Pianura Padana secondo le previsioni meteo sull'Epifania, maltempo anche al Centro e al Sud

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un weekend lungo segnato dal maltempo. Per circa un milione di italiani in viaggio nei giorni dell’Epifania sarà una conclusione di feste caratterizzata da neve al Nord, attesa sulla Pianura Padana e non solo, e pioggia al Centro e al Sud. Due perturbazioni colpiranno l’Italia, intervallate da ore illusorie di stabilità: ecco le previsioni meteo.

Le previsioni verso l’Epifania: neve attesa sulla Pianura Padana

Secondo le previsioni meteo, l’Italia sarà segnata da due perturbazioni nei giorni che portano all’Epifania.

La prima si concluderà nella giornata di venerdì 3 gennaio, con pioggia su:

Emilia-Romagna

Marche

Toscana

Lazio

Campania

Basilicata

restanti regioni del Sud

Fonte foto: ANSA Capracotta (Isernia) sotto la neve: foto del 24 dicembre 2024

La seconda invece ripartirà proprio il 6 gennaio, caratterizzata dalla neve al Nord, tra la Pianura Padana e le regioni centrali tirreniche.

Sole nel weekend, ma non completamente

Sabato 4 gennaio ci sarà invece una tregua.

Il sole splenderà quasi ovunque, almeno fino a domenica 5 gennaio, la prima del 2025: per l’occasione, infatti, sono previste nuvole e qualche precipitazione al Nord.

Dalla sera si scatenerà il maltempo, con vento forte e mareggiate soprattutto sul Tirreno, pioggia al Nord e al Centro, neve sulle Alpi e sul basso Piemonte.

Ponte dell’Epifania rovinato dal maltempo

Federalberghi ha stimato che per il ponte dell’Epifania partirà circa un milione di italiani, solo il 9% dovrebbe andare all’estero.

Il giro di affari specifico della festività della Befana si attesterà sui 400 milioni di euro.

Il rischio è che il maltempo possa però rovinare gli ultimi giorni di vacanza prima di rientrare al lavoro.

Resta aggiornato sulle previsioni meteo.