Wine Bag per evitare il ritiro della patente per via dell'alcol: la mossa per aggirare il Codice della Strada

Il nuovo Codice della Strada sta mettendo a dura prova le abitudini di molti italiani. Dal 14 dicembre sono molto più stringenti le regole in merito alla guida sotto sostanze alteranti, tra cui l’alcol. La soglia massima di gradazione alcolica è stata ridotta, causando non pochi problemi. Ma si fa presto a organizzarsi con novità come la Wine Bag.

Cos’è la Wine Bag

Non è una novità troppo alla moda, ma decisamente necessaria per chi spende dei soldi in un ristorante per del buon vino ma non può più goderselo. La novità del 2024-2025 è quindi una pratica “borsa per il vino”.

Si chiama Wine Bag ed è già utilizzata da molti italiani che la stanno acquistando per portarsi a casa il vino non consumato al ristorante e non solo.

Fonte foto: 123RF In foto un esempio di wine bag

Per evitare sanzioni, ritiro della patente o carcere, infatti, c’è una risposta sicura: portarsi il vino avanzato a casa e berlo in tranquillità.

Consumi e consapevolezza

Le nuove regole del Codice della Strada sono molto rigide in fatto di guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti, arrivando a permettere un consumo non superiore a 0,5 grammi per litro di gradazione alcolica. Si tratta di una quantità molto bassa e facilmente superabile.

La novità spaventa non solo i consumatori, che non riescono ancora a regolarsi su quanto è possibile assaggiare del vino prima di mettersi alla guida, ma anche i produttori e i rivenditori, che temono un minor consumo e una perdita economica dovute alle nuove obbligatorie abitudini.

Secondo il presidente di Ascom Servizi, Enrico Baggio, si tratta di una fase transitoria verso una maggiore consapevolezza, come già accaduto con il divieto di fumare nei locali o l’obbligo delle cinture di sicurezza. Un passo importante, prosegue, è promuovere l’uso di strumenti come gli alcol test personali.

Nuovo Codice della Strada

Il nuovo Codice della Strada permette quindi di mettersi alla guida con un tasso alcolemico entro gli 0,5 grammi per litro. Se, in fase di controllo, il tasso alcolemico viene segnalato tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, si rischia una sanzione da 573 a 2.170 euro, con sospensione della patente fino a sei mesi.

In caso di tasso alcolemico superiore, da 0,8 a 1,5 grammi per litro, la sanzione può arrivare fino a 3.200 euro la sospensione della patente fino a un anno e si rischia la detenzione fino a sei mesi. In caso di tasso alcolemico sopra 1,5 grammi per litro, la sanzione arriva a 6.000 euro e la detenzione fino a sei mesi.

Con le nuove regole, quindi, è possibile assumere una quantità minima di alcol prima di mettersi alla guida. Per arrivare a 0,5 grammi di tasso alcolemico basterebbe bere due bicchieri di vino a stomaco vuoto o due bicchieri e mezzo di vino a stomaco pieno. Per questo è meglio evitare mettersi alla guida anche solo con l’assunzione di un bicchiere di vino e preferire, in alternativa, portarsi via il vino e proseguire la consumazione in casa grazie alla Wine Bag.