Accoltellato sul bus a Londra e morto, caccia al killer del 14enne ucciso a Woolwich

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato a Londra, nel quartiere di Woolwich a sud-est della città, mentre si trovava su un autobus. L’assalitore è fuggito, la Metropolitan police è alla sua ricerca e ha chiesto a chiunque abbia assistito all’omicidio di farsi avanti. Si tratta del secondo accoltellamento a Woolwich in meno di 24 ore.

Alle 14:28 di martedì 7 gennaio un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato su un autobus che stava attraversando il quartiere di Woolwich, a est di Londra, sulla sponda meridionale del fiume Tamigi.

Nonostante i tentativi immediati di soccorso da parte dei paramedici arrivati sul luogo del delitto, il ragazzo è morto prima che l’ambulanza potesse caricarlo a bordo per portarlo in ospedale.

Il killer si è dato alla fuga e la metropolitan police (o Met, la polizia di Londra), ha chiesto a chiunque fosse sull’autobus di farsi avanti e aiutare nelle ricerche del responsabile dell’omicidio.

I soccorsi al ragazzo ucciso a Woolwich

Una squadra di paramedici è arrivata sul luogo del delitto appena possibile. Per tentare di salvare la vita al ragazzo è stato fatto alzare in volo anche un elicottero, che però non ha avuto la possibilità di intervenire.

L’autobus è stato fermato ed è rimasto nei pressi dell’incrocio dove è avvenuto l’omicidio. Alcuni video comparsi sui social circa un’ora dopo il delitto mostrano il mezzo circondato da nove auto della polizia di Londra.

Altri filmati comparsi sui social network sono stati visionati dagli investigatori per cercare indizi su dove possa essere fuggito il colpevole e capire quale possa essere stata l’esatta dinamica dell’accoltellamento.

Due accoltellamenti in meno di 24 ore

Come sottolinea il sito del quotidiano inglese The Guardian, l’accoltellamento del 7 gennaio è il secondo nel quartiere di Woolwich in meno di 24 ore.

Il 6 gennaio poco dopo le 16:20 infatti un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato a 2,5 chilometri di distanza dall’incrocio dove è stato ucciso il 14enne.

La vittima di questo primo accoltellamento è ancora ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Al momento la Met non pensa che i due eventi possano essere connessi.