Omicidio a Provaglio d'Iseo, 19enne confessa di aver accoltellato Roberto Comelli durante la rissa a Capodanno

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Per l’omicidio del 42enne Roberto Comelli a Provaglio d’Iseo è stato fermato un 19enne, residente a Prevalle, accusato di aver accoltellato l’uomo durante la rissa esplosa nella notte di Capodanno. Il provvedimento è stato adottato al termine di un lungo interrogatorio. Il giovane, che ha confessato, era stato individuato dai carabinieri anche grazie alle numerose testimonianze raccolte tra i presenti.

Omicidio di Capodanno a Provaglio d’Iseo: cosa è successo

Roberto Comelli, nella notte di San Silvestro, aveva tentato di entrare in un centro civico affittato da un gruppo di giovani per il veglione di Capodanno.

Secondo alcune testimonianze di chi lo ha incontrato quella notte, riportate dal Corriere della Sera, già in precedenza il 42enne sarebbe stato allontanato da alcuni locali perché in stato di alterazione. Attorno alle quattro del mattino, Comelli avrebbe cercato nuovamente di entrare e, di fronte all’ennesimo rifiuto, avrebbe reagito violentemente scatenando una rissa. Dopo essere stato accoltellato un coltello da cucina con una lama lunga 30 centimetri, la vittima si è trascinata per alcune decine di metri e si è accasciata nel piazzale sottostante.

Fonte foto: ANSA

I carabinieri sul luogo dell’omicidio di Roberto Comelli avvenuto a Provaglio d’Iseo, piccolo Comune in provincia di Brescia, nella notte di Capodanno.

Chi è il 19enne fermato per l’omicidio di Roberto Comelli

Al termine di un lungo interrogatorio, a notte fonda, per l’omicidio di Roberto Comelli a Provaglio d’Iseo è stato fermato un 19enne, residente a Prevalle. Il provvedimento reca la firma della pm di Brescia Laura Matron.

Il giovane accusato di aver accoltellato il 42enne è uno dei partecipanti alla festa di Capodanno organizzata nel piccolo comune della provincia di Brescia.

A lui i carabinieri sono arrivati anche grazie alle tante testimonianze raccolte tra i presenti.

La confessione del ragazzo

Secondo quanto riferito dall’Ansa, il 19enne avrebbe confessato di avere accoltellato Roberto Comelli.

Dopo il fermo, disposto dal sostituto procuratore Laura Matrone, il giovane è stato portato nel carcere di Bergamo.

Per una questione di incompatibilità con un altro detenuto non poteva infatti essere trasferito nel carcere bresciano di Canton Montello.

Comunità sconvolta per l’omicidio a Provaglio d’Iseo

L’omicidio avvenuto a Provaglio d’Iseo, in provincia di Brescia, nella notte di Capodanno ha sconvolto la piccola comunità della Franciacorta.

Un conoscente di Roberto Comelli, che era separato e aveva un figlio adolescente, ha raccontato al Corriere della Sera: “Capitava di frequente che Roby attaccasse briga con qualcuno”. L’uomo ha poi aggiunto: “Io, però, con lui non ho mai avuto problemi”.