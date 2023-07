Clonazione del bancomat allo sportello automatico di Roma con uno skimmer: come funziona la truffa

Torna l’incubo della truffa del bancomat. A Roma, a un correntista è stata clonata la carta mentre prelevava dei contanti in uno sportello situato nel quartiere Monteverde. Subito l’uomo ha intuito che qualcosa non andava ed ha avvisato la banca che inizialmente gli ha restituito il maltolto per poi levarglielo.

I dubbi del correntista e la prova dell’avvenuta truffa

L’uomo, vittima della truffa, come racconta il Messaggero, si è subito preoccupato quando si è visto respingere il bancomat dopo 40 secondi senza aver concluso alcuna operazione. Inizialmente il correntista ha creduto che ci fosse un malfunzionamento dello sportello. A distanza di giorni ha invece avuto la prova di essere stato truffato attraverso lo skimmer.

Lo skimmer è un lettore che, installato su quello originale di cui è già dotato lo sportello, consente di leggere i dati della carta e quindi di clonarla.

Fonte foto: ANSA

La rabbia e la denuncia alla polizia postale

La vicenda risale allo scorso 13 maggio. P.C. tenta di prelevare dei contanti da uno sportello in via Carini. Subito capisce che qualcosa non va e contatta la banca. “Non si preoccupi, è tutto a posto”, la risposta dell’istituto. E invece qualcosa di preoccupante è successo per davvero.

A distanza di qualche giorno l’uomo scopre che qualcuno ha prelevato 1.000 euro a sua insaputa. P.C. chiama nuovamente la banca ed è furibondo. L’istituto gli riaccredita i 1.000 euro, ma dopo dieci giorni si riprende il l’importo. Motivo? “Nessuna operazione sospetta”, secondo la banca.

Parte la denuncia alla polizia postale, con P.C. che viene a sapere che nell’ultimo periodo non è il solo ad essere stato truffato.

Bancomat clonato, come funziona lo skimmer

Come funziona lo skimmer? Trattasi di un apparecchio che viene celato nella fessura dove si immette la carta e consente di carpire il codice pin digitato. In questo modo il bancomat può essere clonato e utilizzato per prelevare da qualsiasi altra parte.