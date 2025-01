Morte Ramy Elgaml, video inedito dell'incidente che incastra i carabinieri: "Chiudilo che cade"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un video inedito chiarisce la dinamica di quanto accaduto nella notte del 24 novembre scorso nel quartiere Corvetto di Milano, quando Ramy Elgaml, 22 anni, è morto cadendo da uno scooter durante un inseguimento con una volante dei carabinieri. Le immagini mostrano l’auto che impatterebbe con lo scooter, facendo cadere la vittima e il conducente.

Il video dell’inseguimento di Ramy

I telegiornali di Rai 3 e di La7 hanno mostrato un video che riassume diverse fasi dell’inseguimento che avrebbe portato alla morte di Ramy Elgaml lo scorso 24 novembre nel quartiere milanese del Corvetto.

Le immagini mostrano una prima fase in cui la volante dei carabinieri colpisce lo scooter su cui viaggiavano la vittima e un altro ragazzo, Fares Bouzidi, senza però farlo cadere.

Fonte foto: ANSA Una scritta in ricordo di Ramy Elgaml

In seguito la ripresa di una telecamera che inquadra l’incrocio in cui è avvenuta la caduta che ha portato alla morte di Elgaml, mostra il momento in cui i due perdono in controllo dello scooter. Le immagini non sono del tutto chiare, ma sembra che la volante colpisca il mezzo su cui viaggiavano i due giovani.

Le parole dei carabinieri durante l’inseguimento

Alcune delle riprese comparse nel video sembrano provenire dall’interno della volante e sono corredate da una traccia audio. Si possono sentire le voci dei due carabinieri a bordo che commentano quanto sta accadendo.

Spesso le frasi sono incomprensibili a causa del rumore delle sirene, ma in alcune circostanze sono chiare. Quando i carabinieri speronano per la prima volta lo scooter, si sente uno dei due militari lamentarsi perché i due ragazzi non sono caduti.

Una situazione simile si ripete poco dopo, quando lo scooter dei due giovani si infila in uno spazio molto stretto, tra un’auto parcheggiata e una in marcia. Si sente uno dei carabinieri lamentarsi perché i due sono usciti indenni da quel passaggio.

L’indagine sull’omicidio di Ramy

La procura di Milano ha iscritto già da diverse settimane nel registro degli indagati il carabiniere che era alla guida dell’auto nella notte del 24 novembre per omicidio stradale. Almeno altri due militari sono indagati per falso e frode processuale e depistaggio.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, dopo la pubblicazione del video gli avvocati di Ramy Elgaml starebbero ora chiedendo che la procura modifichi l’accusa al guidatore della volante in omicidio volontario.